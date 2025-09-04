Cómo le fue a la Argentina en el ranking global de licencia por maternidad: ingreso y cantidad de días pagos

Cuál es el sueldo promedio que reciben las madres mientras se encuentran de licencia y cómo se compara la Argentina en cantidad de días del beneficio

La Argentina se posicionó en la mitad de la tabla del ranking que mide los ingresos que perciben las trabajadoras durante su licencia por maternidad y en la cantidad de días que tienen para recibir a un nuevo integrante de la familia antes de tener que volver al trabajo.

Así lo determinó la consultora multinacional británica de payroll Moorepay, que calculó en u$s2.249 la cantidad promedio de dinero que cobran las madres por mes durante su licencia por maternidad en la Argentina.

Con este promedio, la Argentina está en el cuarto puesto en Latinoamérica en cuanto a pago durante la licencia por maternidad, detrás del de Chile (u$d 3.848), Brasil (u$s2.888) y Uruguay (u$s3.963) Y a nivel mundial quedó en el puesto 64 de entre 174 mercados analizados.

"El equipo estimó que en Argentina, con los 90 días de licencia por maternidad que corresponden por ley, y un sueldo promedio de u$s750, una mujer recibe en total unos u$s 2.249. Ajustado al dólar internacional, eso equivale a u$s6.350", dijeron a iProfesional desde Moorepay.

"El Dólar Internacional es una moneda hipotética que utiliza el Banco Mundial para realizar una comparación realista del poder adquisitivo de las monedas locales. Refleja "la cantidad comparable de bienes y servicios que se podrían comprar con un dólar estadounidense en Estados Unidos. Nuestro ranking se basa en el dólar internacional porque justamente tiene en cuenta que un dólar en un país puede comprar más o menos cosas en otros países", añadieron.

Países con mayor y menor licencia por maternidad

Según Moorepay, el país con la mayor prestación por maternidad legal es la ofrecida en Noruega.Tiene el ingreso el promedio más alto del mundo para las nuevas madres, equivale a u$s73,955 (ajustado para ofrecer una comparación justa del poder adquisitivo local).

El top 10 de países por el sueldo promedio de las trabajadoras de licencia por maternidad es el siguiente:

Noruega, u$s73.955 Finlandia u$s46.952 Suiza u$s44.358 Corea del Sur u$s48.796 Luxemburgo u$s30.040 Eslovenia u$s35.846 Romania u$s49.777 Islandia u$s16.976 Australia u$s22.469 Dinamarca u$s16.713

Del otro lado de la tabla, Tonga, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Estados Unidos son los únicos 4 países analizados que no ofrecen prestaciones por maternidad.

Para obtener este ranking de la prestación legal remunerada en cada país, Moorepay realizó una investigación manual de la legislación vigente en cada país para determinar la duración y las tasas de pago de la baja por maternidad. Posteriormente, el equipo calculó el valor promedio de la baja por maternidad en cada país en la moneda local, utilizando el ingreso promedio proporcionado por el Banco Mundial. Para realizar una comparación justa, considerando el costo de vida en cada país, se convirtieron estas cifras a dólares internacionales utilizando los factores de conversión de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de cada país (si bien en este articulo las cifras se expresaron en dólares estadounidenses para facilitar la comprensión).

Por otra parte, Rumania ofrece la licencia de maternidad más larga por lejos: las madres en Rumanía pueden solicitar la paga por maternidad equivalente al 85% de sus ingresos promedio de los seis meses anteriores. Los primeros 63 días de la licencia posnatal son obligatorios para promover la salud de la madre y el niño. En ese caso, la licencia de maternidad puede durar hasta dos años (104 semanas). A Rumania la sigue Corea del Sur, con 90,9 semanas; Polonia con 61, Bulgaria con 58,6 y Suiza con 55,7 semanas de licencia por maternidad paga.

Las que tienen la licencia más corta son, nuevamente, las cuatro naciones mencionadas por no contar con este beneficio para sus trabajadores: Tonga, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica y Estados Unidos.

Días por maternidad: ¿por qué es importante la licencia?

El beneficio de licencia por maternidad es uno que contribuye a la conformación integral de las familias y las sociedades en todo el mundo y por eso es tan importante.

El gobierno del Reino Unido, por caso, enfatiza la importancia de los primeros "1001 días críticos" de la vida de un niño o niña. Durante este período, los bebés son "excepcionalmente sensibles a su entorno", ya que su desarrollo físico, intelectual y emocional avanza a un ritmo asombroso. Las autoridades también reconocen que este es un período intenso de recuperación física y adaptación emocional y práctica para las madres.

En la Argentina los derechos de las trabajadoras están regulados principalmente por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), que establece los derechos y obligaciones tanto para las trabajadoras como para los empleadores. En ese marco, la licencia por maternidad tiene una duración de 90 días corridos. La trabajadora puede elegir cómo distribuirlos, con dos opciones principales:

Tomar 45 días antes de la fecha probable de parto y 45 días después.

Reducir el período previo al parto a un mínimo de 30 días, y acumular los días restantes al período posterior al parto. Esto significa que podría tomar 30 días antes y 60 días después, o incluso 10 días antes y 80 días después, siempre y cuando lo comunique a su empleador.

En caso de que el parto se adelante, los días de licencia no utilizados antes del nacimiento se suman al período posterior, asegurando que se cumplan los 90 días totales.

Cómo se cobra la licencia por maternidad en Argentina

Durante la licencia, la trabajadora cobra una Asignación por Maternidad a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El monto de esta asignación es equivalente al sueldo bruto que hubiera percibido sin los descuentos.

Para acceder a este beneficio, la trabajadora debe cumplir con ciertos requisitos, como tener un mínimo de 3 meses de antigüedad en el empleo al momento de comenzar la licencia y notificar formalmente a su empleador sobre su embarazo con un certificado médico que indique la fecha probable de parto.