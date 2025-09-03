Lo que se debe y no se debe hacer para tener un perfil que se destaque en LinkedIn y que ayude al candidato a conseguir trabajo

En el competitivo mercado laboral, la insignia "Open to Work" de LinkedIn puede ser una herramienta común para profesionales que buscan empleo, aunque la mayoría prefiere no usarla. Seguir teniendo un perfil bien elaborado, que refleje adecuadamente no solo los títulos académicos y la experiencia sino también las habilidades y expectativas de los candidatos, es la manera de posicionarse para buscar trabajo.

¿Qué es Open to Work? Es una función básica que la red social LinkedIn, que el usuario puede activar para mostrar un distintivo marco verde alrededor de su foto de perfil con la leyenda que en inglés significa algo así como "disponible para trabajar". Esto indica a los reclutadores que la persona está disponible para nuevas oportunidades. Pero, ¿es una estrategia efectiva?

La consultora de talento española About Your Talent dio a conocer un relevamiento entre más de mil personas, y un abrumador 73% de los encuestados afirmó que prefiere no mostrar públicamente su condición de búsqueda activa de empleo utilizando la etiqueta "Open to Work".

Mientras un 16% considera que "a más visibilidad, mejor", y un 6% depende del puesto o sector, la mayoría se decanta por mantener la confidencialidad como un elemento estratégico.

"A través de esta encuesta, queríamos comprobar la percepción sobre algo tan sencillo — y tan relevante— como activar el ‘Open to Work’. Los resultados confirman lo que vemos en muchos procesos: el talento sigue apostando por la discreción, tanto si están activos en otros proyectos como si no," señaló Javier Caparrós, socio de About Your Talent.

¿Cuándo conviene activar el Open to Work?

Esta tendencia se alinea con otras investigaciones recientes. Según un estudio de Joblist en 2024, el 56% de los trabajadores activos evita comunicar a su red profesional que están buscando empleo, especialmente por temor a repercusiones en sus posiciones actuales o por razones reputacionales.

Además, un informe de LinkedIn (2023) mostró que los reclutadores valoran positivamente la proactividad, pero también reconocen que muchos procesos de selección se siguen moviendo bajo la lógica del "talento pasivo", aquel que no busca activamente, pero que sí está abierto a nuevas oportunidades si encajan con sus valores y trayectoria.

Entonces, la pregunta inicial debería cambiar. Ya no se trata de si conviene o no habilitar el Open to Work de LinkedIn sino de cuándo conviene hacerlo. Está claro que sería contraproducente en el caso de que la búsqueda de trabajo no pueda ser difundida abiertamente, y si se convierte en una herramienta clave cuando se trata de comunicar a reclutadores, colegas, y contactos en general que se está en búsqueda de trabajo.

La opinión de expertos en reclutamiento y en el desarrollo de carrera sugiere que, en la mayoría de los casos, utilizar "Open to Work" es una estrategia beneficiosa.

Ventajas del Open to Work

Mayor visibilidad: Los algoritmos de LinkedIn favorecen a los perfiles con este distintivo, dándoles prioridad en las búsquedas de reclutadores.

Los algoritmos de LinkedIn favorecen a los perfiles con este distintivo, dándoles prioridad en las búsquedas de reclutadores. Mensaje claro : Envía una señal directa a empresas y contactos, eliminando la ambigüedad y acelerando el proceso de contacto .

: Envía una señal directa a empresas y contactos, . Proactividad y transparencia: Refleja una actitud proactiva en la búsqueda de empleo, lo que es valorado positivamente por la mayoría de las empresas.

Posibles desventajas del Open to Work

Exposición al empleador actual : Si se busca trabajo de forma discreta, esta herramienta puede no ser la mejor opción, ya que el jefe o colegas actuales podrían ver la insignia.

: Si se busca trabajo de forma discreta, esta herramienta puede no ser la mejor opción, ya que el jefe o colegas actuales podrían ver la insignia. Percepción de urgencia: En algunos nichos, podría interpretarse erróneamente como desesperación, aunque esta percepción es cada vez menos frecuente.

Claves para un perfil de LinkedIn que destaque

Más allá de la insignia Open to Work, la verdadera clave para conseguir un nuevo empleo es tener un perfil de LinkedIn optimizado y profesional. Seguir los siguientes consejos ayudarán a destacar entre la competencia.

Lo que se debe hacer:

Foto de perfil profesional : usar una imagen clara, de alta calidad y con un fondo neutro.

: usar una imagen clara, de alta calidad y con un fondo neutro. Titular optimizado: utilizar el titular del perfil para describir tu valor y tus especializaciones, incluyendo palabras clave relevantes para tu sector.

utilizar el titular del perfil para describir tu valor y tus especializaciones, incluyendo palabras clave relevantes para tu sector. Sección "Acerca de" : redactar un resumen conciso y persuasivo. Usar verbos de acción y destacar los logros más relevantes.

: redactar un resumen conciso y persuasivo. Usar verbos de acción y destacar los logros más relevantes. Experiencia con logros : en lugar de solo enumerar responsabilidades, cuantificar los logros. Por ejemplo: "Incrementé la eficiencia en un 15%".

: en lugar de solo enumerar responsabilidades, cuantificar los logros. Por ejemplo: "Incrementé la eficiencia en un 15%". Interactuar de forma profesional: participar en debates, comentar en publicaciones de la industria y compartir contenido valioso para construir autoridad en LinkedIn.

Lo que se debe evitar:

Perfil incompleto : un perfil con secciones en blanco o sin actualizar proyecta una imagen de desinterés.

: un perfil con secciones en blanco o sin actualizar proyecta una imagen de desinterés. Errores ortográficos o gramaticales : revisar el perfil con cuidado. Los errores restan credibilidad y profesionalismo.

: revisar el perfil con cuidado. Los errores restan credibilidad y profesionalismo. Publicar quejas: evitar comentarios negativos sobre trabajos anteriores o situaciones laborales. Mantener un tono siempre constructivo y profesional.

Más allá de tomar el tiempo real para lograr un perfil adecuado, optimizado y que refleje el perfil real y el valor del usuario, una buena estrategia para conseguir trabajo es no solo habilitar el marco de Open to Work, sino participar activamente en conversaciones de esta red, así construir una comunidad afin y ganar autoridad en LinkedIn.