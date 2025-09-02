Un ranking muestra los salarios brutos de directores y gerentes en agosto 2025 por áreas de desempeño y por sector de actividad de la empresa

En septiembre 2025, un director de Administración y Finanzas cobra de sueldo bruto máximo de $19 millones en un banco, y un gerente de esa área tiene un salario máximo de $11.216.973 en el sector petrolero, si ambas empresas están ubicadas en CABA y la provincia de Buenos Aires.

El gerente de Impuestos tiene un ingreso bruto de entre $5.157.678 en Consumo Masivo, Retail & Consumo, Servicios y la Industria Automotriz, y de $7.464.037 en la banca, con igual ubicación.

Cuáles es el sueldo para directores en agosto 2025

La banda de salarios para directores según las áreas y entre distintas industrias, en cuanto estén ubicadas en CABA o la provincia de Buenos Aires, es la siguiente, según la encuesta que publicó la consultora Randstad:

A continuación, se presenta un resumen de las bandas salariales para posiciones Semi Senior en Buenos Aires, indicando la industria que registra el valor máximo y el valor mínimo, según el reporte de julio de 2025.

Director de Administración y Finanzas:

Mínimo: $12.163.767 (Transporte y logística).

Máximo: $19.096.894 (Automotriz, Banca & Servicios Financieros, Gas, Petróleo y Minería, IT, Lab & Pharma).

Director comercial

Mínimo: $10.801.080 (Transporte y logística).

Máximo: $18.212.602 (Banca & Servicios Financieros, Gas, Petróleo y Minería, IT, Lab & Pharma).

Director de marketing

Mínimo: $9.860.512 (Transporte y logística).

Máximo: $17.667.549 (IT).

Director de Operaciones

Mínimo: $9.957.184 (Transporte y logística).

Máximo: $18.758.980 (Banca & Servicios Financieros; Gas, Petróleo y Minería; IT; Lab & Pharma).

Director de Recursos Humanos

Mínimo: $9.385.601 (Transporte y logística).

Máximo: $17.682.138 (Banca & Servicios Financieros; Gas, Petróleo y Minería; IT; Lab & Pharma).

Director de Expansión y Desarrollo

Mínimo: $9.667.169 (Transporte y logística).

Máximo: $17.321.126 (IT).

Cuáles son los sueldos para gerentes de administración

Controller

Mínimo: $4.704.480 (Retail & Comercio, Servicios, Transporte y logística).

Máximo: $8.364.173 (Manufactura).

Gerente de Administración y Finanzas

Mínimo: $5.967.829 (Consumo masivo).

Máximo: $11.216.973 (Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de Tesorería

Mínimo: $4.551.978 (Transporte y logística).

Máximo: $6.612.969 (Banca & Servicios Financieros, IT, Manufactura).

Gerente de Impuestos

Mínimo: $5.157.678 (Transporte y logística).

Máximo: $7.464.037 (Banca & Servicios Financieros).

Gerente de Control de Gestión

Mínimo: $5.157.766 (Transporte y logística).

Máximo: $8.691.677 (Manufactura).

Gerente de Cobranzas

Mínimo: $4.136.937 (Transporte y logística).

Máximo: $7.693.641 (IT).

Gerente de Contabilidad

Mínimo: $5.162.601 (Automotriz; Consumo masivo; Gas, Petróleo y Minería; Retail & Comercio; Servicios, Transporte y logística).

Máximo: $9.701.422 (Manufactura).

Gerente de Auditoría

Mínimo: $4.546.357 (Servicios).

Máximo: $8.683.033 (Automotriz, Consumo masivo).

Gerente de Legales

Mínimo: $5.053.500 (Transporte y logística).

Máximo: $8.271.809 (Manufactura).

Qué cobran los gerentes de Compras, Comex y Supply Chain

Gerente de Compras

Mínimo: $6.155.829 (Consumo masivo, Retail & Comercio),

Máximo: $13.122.262 (Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de Supply Chain

Mínimo: $7.100.000 (Manufactura).

Máximo: $13.113.254 (Automotriz; Gas, Petróleo y Minería; IT; Lab & Pharma).

Gerente de Comex

Mínimo: $5.281.200 (Consumo masivo).

Máximo: $10.986.529 (Automotriz; Lab & Pharma; Transporte y logística).

Qué cobran los ejecutivos en otras áreas

Gerente de Recursos Humanos

Mínimo: $5.392.748 (Consumo masivo).

Máximo: $8.973.667 (IT, Manufactura).

Gerente de Calidad

Mínimo: $5.537.565 (Consumo masivo).

Máximo: $14.305.376 (Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de Logística

Mínimo: $5.281.200 (Consumo masivo).

Máximo: $10.986.529 (Gas, Petróleo y Minería; Lab & Pharma; Transporte y logística).

Gerente de mantenimiento

Mínimo: $5.722.151 (Retail & Comercio, Servicios).

Máximo: $12.874.839 (Automotriz; Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de Planta/producción

Mínimo: $5.722.151 (Consumo masivo).

Máximo: $15.136.011 (Gas, Petróleo y Minería).

Gerente comercial

Mínimo: $4.177.742 (Servicios).

Máximo: $7.671.262 (Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de IT/Sistemas

Mínimo: $8.195.200 (Manufactura).

Máximo: $11.388.568 (Automotriz; Banca & Servicios Financieros; Gas, Petróleo y Minería).

Gerente de Marketing

Mínimo: $3.870.940 (IT; Lab & Pharma).

Máximo: $7.917.288 (Automotriz; IT).

Estos valores corresponden a una remuneración bruta mensual para directores y gerentes distintas áreas en Buenos Aires, sin adicionales ni comisiones.

Cómo es la encuesta de salarios

La consultora Randstad publicó la encuesta con las bandas salariales brutas mensuales para posiciones de nivel Directores, Gerentes y Jefes, para la zona geográfica de CABA y Buenos Aires, correspondientes a una posición Semi Senior.

El informe se basa en un relevamiento que incluyó una muestra de 298 empresas de todo el país, complementada con información de los equipos de Randstad Professional y Randstad Digital. El perfil de los datos incluye que el 67% de las empresas se encuentran radicadas en CABA y Provincia de Buenos Aires.

Aproximadamente el 45% de las empresas facturan más de $20.000 millones al año, y el 58% tiene entre 51 y 400 empleados. Casi el 78% de las empresas se dedican a la producción, fabricación o comercialización, mientras que el resto son de servicios.

