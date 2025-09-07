Desde el 1 de agosto rige un nuevo esquema salarial para las empleadas domésticas tanto con y sin retiro en todo el país. Los detalles

Desde el 1 de agosto, se aplica un nuevo piso salarial para las empleadas domésticas, según lo dispuesto por la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

Los incrementos aplican en todo el territorio nacional e incluyen incrementos tanto mensuales como por hora, diferenciados por categoría laboral y si se trabaja con o sin retiro. Al mismo tiempo, se establecieron bonos no remunerativos mensuales, los cuales van en proporción con la carga horaria semanal. Esto último busca compensar las pérdidas por los meses en los que no hubo incrementos salariales.

Cómo es el nuevo esquema salarial de empleadas domésticas

El incremento salarial fue dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares a través de la Resolución 1/2025, el cual se aplicará de forma escalonada:

En agosto cobraron aumento del 5,580 % acumulado, tomando en cuenta al mes de enero

En septiembre: aumento acumulado del 6,636 %

Estos aumentos alcanzan a todas las categorías del régimen de trabajo en casas particulares y tienen vigencia en todo el país.

El monto que cobrarán las empleadas domésticas en septiembre

El valor que las empleadas domésticas cobrarán en septiembre, por lo trabajado en agosto, es lo siguiente:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.646,75 por hora / $454.922,50 por mes

Sin retiro: $3.994,10 por hora / $506.732,89 por mes

Tareas específicas:

Con retiro: $3.452,48 por hora / $422.648,70 por mes

Sin retiro: $3.785,06 por hora / $470.479,77 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Cuidado de personas:

Con retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

Sin retiro: $3.646,75 por hora / $459.534,25 por mes

Tareas generales:

Con retiro: $3.022,77 por hora / $370.833,03 por mes

Sin retiro: $3.261,38 por hora / $412.362,01 por mes

En cuantos los montos que rigen a partir de este mes, es decir, lo que se cobrará en octubre por lo trabajado en septiembre, son los siguientes:

Supervisor/a:

Con retiro: $3.683,21 por hora / $459.471,73 por mes

Sin retiro: $4.034,05 por hora / $511.800,22 por mes

Tareas específicas:

Con retiro: $3.487,00 por hora / $426.875,19 por mes

Sin retiro: $3.822,91 por hora / $475.184,56 por mes

Caseros/as:

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Cuidado de personas:

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 por mes

Tareas generales:

Con retiro: $3.052,99 por hora / $374.541,36 por mes

Sin retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 por mes

Asimismo, durante julio, agosto y septiembre, se tiene que abonar un monto fijo no remunerativo, el cual varía según la cantidad de horas trabajadas en la semana:

Hasta 12 horas semanales: $4.000 por lo trabajado en septiembre

De 12 a 16 horas semanales: $6.000 por lo desempeñado en el mes en curso

Más de 16 horas semanales: cobrarán $9.500 por este mes

Este monto deben incluirse en el recibo como ítem separado. No se incorporan al salario base ni generan aportes previsionales ni antigüedad. Por último, se debe tener en cuenta los montos adicionales correspondientes legalmente.

En el caso de la antigüedad es del 1 % del salario por cada año trabajado. Asimismo, el valor extra por zona desfavorable equivale al 30 % sobre el salario mínimo, y aplica en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Por último, es importante tener presente que si una empleada doméstica realiza tareas que corresponden a más de una categoría, se debe aplicar la escala de la categoría principal por todas las horas realizadas.