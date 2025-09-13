Pensión por invalidez: cómo conservarla si empezás a trabajar o facturar

Si bien trabajar no es compatible con una pensión por invalidez, con el rechazo al veto del presidente es posible en casos particulares

Típicamente, la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es decir, aquella que obtiene una persona sin contribuir por una discapacidad, no es compatible con ningún tipo de relación laboral, ya sea en relación de dependencia, autónoma o como monotributista.

Sin embargo, gracias al rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad, el Congreso permite que los beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) puedan acceder a un trabajo formal sin perder el pago de ANSES, aunque se aplican ciertas condiciones.

En qué casos es compatible una pensión por invalidez con tener un trabajo

A raíz del rechazo al veto presidencial de la ley de emergencia en discapacidad, el Congreso permite que los beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC) puedan acceder a un empleo formal sin perder el pago de ANSES.

Cabe resaltar que la compatibilidad se aplicará siempre que la remuneración no supere dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En otras palabras, podrán trabajar siempre y cuando su remuneración no supere los $644.000.

Es importante recordar que la ley de emergencia en discapacidad fue ratificada por ambas cámaras del Congreso con una amplia mayoría. En Diputados, el rechazo al veto presidencial logró 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

Posteriormente, en el Senado, la iniciativa fue avalada por 63 votos afirmativos y 7 negativos, manteniendo así su vigencia hasta diciembre de 2026. Sin embargo, cabe resaltar que la compatibilidad entre la PNC por discapacidad y el trabajo no es algo nuevo.

Durante la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, se habilitó dicha posibilidad a través del Decreto 566/2023, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández. No obstante, en septiembre de 2024, el presidente Javier Milei volvió a fijar la incompatibilidad entre ambas situaciones con el Decreto 843/2024.

Dicha medida generó fuertes reclamos en organizaciones sociales, como también entre los beneficiarios de la pensión. Con la reciente aprobación legislativa y el rechazo al veto presidencial, la emergencia en discapacidad vuelve a "habilitar" la compatibilidad entre ambas cuestiones.

¿Cuáles son las personas que pueden cobrar la pensión por invalidez?

ANSES detalla en su página oficial las condiciones que tiene que cumplir una persona para cobrar la pensión por invalidez:

Demostrar una discapacidad laboral igual o superior al 66%, a través del Certificado Médico Oficial (CMO)

Tener como máximo 65 años de edad

Ser argentino de nacimiento o por naturalización, con residencia en el país

Para los extranjeros, comprobar una residencia continua mínima de 10 años en el territorio nacional

En el caso de solicitantes menores de edad, los padres o representantes legales tienen que acreditar una residencia continua mínima de 3 años en el país

No percibir jubilación ni pensión

Para menores de edad, los ingresos del núcleo familiar no deben exceder el equivalente a 4 jubilaciones mínimas

Presentar un informe catastral con sello oficial del organismo emisor, a nombre propio o de tu pareja conviviente. Si sos menor, debe estar a nombre de sus padres o tutor. (Este requisito aplica únicamente para quienes residen en Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis, La Pampa, Neuquén o Tierra del Fuego)

El valor de la pensión por discapacidad en septiembre 2025

Luego de la actualización de los montos de asignaciones, pensiones y jubilaciones que se da todos los meses, por lo que establece el Decreto 275/24, las PNC por Invalidez recibirán un 1,9% de incremento en el noveno mes del año. La formula de movilidad incluida en este decreto intenta que los sectores más vulnerables no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación.

Al mismo tiempo, los titulares de esta prestación podrán acceder al bono extraordinario de $70.000. Por ende, la Pensión No Contributiva por Invalidez es de $224.194,02 y sumando el bono, queda en $294.194,02.