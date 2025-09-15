PedidosYa tiene nuevo gerente general en la Argentina

Valencia, quien lideraba la operación de PedidosYa en Panamá, llega para dirigir uno de los mercados más estratégicos para la empresa en la región

PedidosYa, la compañía de tecnología de delivery y quick-commerce de América Latina, anunció la designación de Enrique Valencia como su nuevo gerente general para Argentina.

Valencia, quien previamente lideraba la operación de la compañía en Panamá, llega para dirigir uno de los mercados más estratégicos para la empresa en la región.

Por su parte, Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa, comentó: "La experiencia de Kike en la industria, su espíritu emprendedor y estilo de liderazgo son un excelente reflejo del ADN cultural de PedidosYa y, además, lo convierten en un referente dentro de la compañía, por eso estamos seguros que es la mejor persona para dirigir un mercado tan importante y desafiante como Argentina".

Bio de líder

Enrique Valencia (en foto principal) es egresado de FIU (Florida International University) y cuenta con un profundo conocimiento de la industria, con una década de experiencia en el sector de logística y delivery.

Su gestión como gerente general en PedidosYa Panamá desde 2022 fue fundamental para el crecimiento y consolidación del negocio en ese país. Antes, ocupó roles clave en la compañía, incluyendo la dirección de operaciones para América Latina, lo que le permitió optimizar procesos logísticos y expandir la red de repartidores a nivel regional.

Previo a unirse a PedidosYa, Enrique fue cofundador de Appetito24, una de las plataformas pioneras de delivery en Centro América que fue adquirida por PedidosYa en 2020. Su experiencia profesional también incluye roles en empresas como FedEx, donde se especializó en marketing digital y desarrollo de estrategias comerciales.

"Asumir este desafío en Argentina me llena de orgullo. PedidosYa tiene un gran equipo y estoy convencido de que, junto a ellos, seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en el mundo Food, con una atractiva promocionalidad y personalización de la experiencia. Además, vamos a profundizar la calidad, variedad e inmediatez de los supermercados PedidosYa Market y a robustecer la vertical Fintech, en particular PedidosYa Créditos para comercios y repartidores que utilizan la plataforma. Es una gran satisfacción ver que el ecosistema que hemos creado en el país brinda tremendas oportunidades e impulsa las economías locales", afirmó Valencia.

El nombramiento de Valencia refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de su talento interno. A través de iniciativas como "PeYa se mueve", la empresa promueve la movilidad y el crecimiento profesional del equipo en toda la región.