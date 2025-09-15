Las 10 cosas que podés hacer para ser más feliz, según Harvard

Un experto de Harvard reveló 10 prácticas simples para aumentar la felicidad. ¿Hacer deporte o ejercicio?¿Ahorrar o gastar?¿Qué genera mayor bienestar?

Arthur Brooks, científico social e investigador de la felicidad en la Universidad de Harvard, asegura que el bienestar no es una cuestión de suerte y que cualquier persona puede tomar medidas concretas para ser más feliz. Su mensaje es claro: "No tenés que dejar tu felicidad librada al azar".

Brooks, cuyo curso online sobre gestión de la felicidad en Harvard cuenta con más de 180.000 inscriptos, compiló las prácticas más efectivas y factibles para lograrlo.

Según relevó Noticias Argentinas, estas 10 prácticas recomendadas por el experto surgen de un estudio de 2020 que consultó a 18 de los mayores expertos en la ciencia de la felicidad para que clasificaran las mejores estrategias.

10 prácticas para aumentar la propia felicidad

Basado en la evidencia científica y el consenso de expertos, Brooks detalla las diez prácticas más recomendadas para empezar a aplicar hoy mismo:

Mantené la mente y el cuerpo activos. Sé amable con los demás. Gastá tu dinero en tus seres queridos. Chequeá el estado de tu salud. Unite a un club o grupo con intereses comunes. Realizá actividad física de forma regular. Pertenecé a una fe y practicala. Salí a la naturaleza. Construí vínculos con colegas fuera del trabajo. Devolvé a la comunidad y sé generoso.

El experto de Harvard admite que estas tácticas no están completamente conectadas y que la mejor manera de aumentar las posibilidades de ser más feliz es desarrollar una estrategia integrada.

Para lograrlo, recomienda tres pasos: primero, aprender sobre qué es la felicidad; segundo, construir una "higiene de la felicidad" saludable convirtiendo estas prácticas en hábitos; y tercero, compartir lo aprendido con otros para ayudarlos a hacer lo mismo.