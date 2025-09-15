Cuáles son las carreras que busca BWT Alpine F1 Team para el año que viene. Los requisitos para postularse y empezar una carrera en F1

Mientras la renovación del piloto argentino Franco Colapinto para la temporada 2026 se hace esperar, Alpine F1 Team abrió su convocatoria de Pasantías 2025. Es una chance de iniciar una carrera profesional en la Fórmula 1. Las carreras más buscadas y requisitos para aplicar.

La convocatoria llega luego de que varias de las caras conocidas del paddock del equipo francés, así como de otros equipos, se fueran tentados por la propuesta de Cadillac, la 11va marca que se sumará al campeonato de la máxima categoría del deporte motor el año próximo. Sin embargo, no se debe a eso sino que se trata de una convocatoria de rutina que realiza siempre la empresa, en búsqueda de nuevos talentos.

Oportunidad para trabajar en el equipo de Franco Colapinto

Alpine Racing abrió hoy oficialmente su convocatoria para el programa de pasantías 2025. Es la chance de trabajar junto a BWT Alpine F1 Team, el equipo en el que corre Franco Colapinto en Fórmula 1.

Esta es una oportunidad única para los jóvenes talentos que sueñan con trabajar en el vertiginoso mundo de la Fórmula 1, en las mismas instalaciones donde se diseña y construye el monoplaza de uno de los equipos más reconocidos del paddock.

Vale la pena tener en cuenta que, además de los requisitos académicos, las vacantes ya publicadas son todas para trabajar en la fábrica de Enstone, Reino Unido, por lo que esa relocalización quedaría a cargo del postulante en caso de tener que asistir.

Unirse al equipo de Franco Colapinto: ¿qué es el programa?

El Programa de Aprendices y Pasantías de Alpine F1, conocido como "Apprentice Programme", está diseñado para formar a la próxima generación de profesionales del automovilismo. Los seleccionados tendrán la oportunidad de adquirir experiencia práctica en un entorno de alta tecnología, trabajando codo a codo con expertos de la industria.

Este programa no solo busca a ingenieros y técnicos, sino también a talentos en diversas áreas, demostrando que el éxito en la Fórmula 1 es un esfuerzo de equipo que va mucho más allá de la pista. Sin embargo, vale la pena aclarar que esta edición se trata de un "Engineering, Aero and Performance Internship Programme" (Programa de Pasantías de Ingeniería, Aero y Performance), según consta en la web oficial del equipo en LinkedIn.

Posiciones más buscadas y duración de las pasantías

Aunque la convocatoria es amplia, las ofertas de empleo publicadas por Alpine Racing se centran en áreas clave para el desarrollo del monoplaza y el equipo. Algunas de las posiciones más comunes que suelen estar disponibles incluyen:

Ingeniería : Pasantías en diseño de sistemas mecánicos y de simulación (Aero Modelling, Powertrain, Structures, etc.).

: Pasantías en diseño de sistemas mecánicos y de simulación (Aero Modelling, Powertrain, Structures, etc.). Diseño de Componentes : Roles en áreas como diseño de compuestos y electrónica.

: Roles en áreas como diseño de compuestos y electrónica. Operaciones: en áreas como operaciones de túnel de viento.

Según las búsquedas de pasantes ("interns" en inglés) que se abrieron en el día de la fecha, los puestos vacantes son para Aero Development Tools, Aero Modelling, Aero Performance, Composites Design, Control Systems, Electronics Design y Electronics Integration, Mechanical Design, Powertrain Design y el equipo de Simulación y Validación de diseño. Luego, están las posiciones de performance y de túnel de viento.

Franco Colapinto corre en Alpine hasta fin de 2025

La duración de las pasantías y los programas de aprendices generalmente es de un año, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa y significativa que pueda, en algunos casos, derivar en una futura contratación.

Requisitos para postularse

El programa de aprendices de Alpine F1 se realiza en las dos sedes principales del equipo:

Enstone, Oxfordshire, Reino Unido: Es el epicentro de la actividad de carreras, donde se diseñan y fabrican los chasis, así como se realizan las operaciones de I+D y montaje.

Es el epicentro de la actividad de carreras, donde se diseñan y fabrican los chasis, así como se realizan las operaciones de I+D y montaje. Viry-Châtillon, Francia: Sede de la división de motores, donde se diseñan y fabrican los propulsores que impulsan al monoplaza.

Si bien los requisitos específicos varían según la posición, a menudo se espera que los candidatos tengan un buen nivel de educación en su área de interés y una pasión genuina por el automovilismo. Un alto nivel de inglés es un requisito casi indispensable para cualquier trabajo en F1 (incluso una pasantía), ya que el equipo opera en un entorno internacional. Pero vale la pena recordar que el equipo tiene un fuerte arraigo también en francés.

Para postularse al programa de pasantías y aprendices de Alpine, los interesados deben seguir estos pasos:

Visitar la página oficial de carreras: acceder al portal de empleo de Alpine Racing, que opera a través de la plataforma Workday, o en su sitio web oficial. Buscar la posición deseada: Explorar las vacantes disponibles bajo las categorías de "Aprendiz" o "Pasantía" (Internship, en inglés). Preparar la aplicación: Generalmente, se solicita un currículum vitae (CV) y una carta de presentación, ambas en inglés. En la carta, es crucial demostrar no solo las habilidades técnicas, sino también la pasión por la Fórmula 1 y por qué se desea formar parte del equipo.

Esta es una oportunidad única para aquellos que buscan dar el salto a una carrera en la Fórmula 1, y un camino potencial para, como Franco Colapinto, alcanzar grandes metas en el mundo del automovilismo.