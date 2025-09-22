Accor nombró nuevo Vicepresidente de Ventas PM&E Américas

En su segunda etapa en Accor, Marcus Simões tendrá a su cargo el área de Premium, Midscale & Economy de Accor en la región Américas

Accor, líder mundial en hospitalidad, anuncia la llegada de Marcus Simões como su nuevo Vicepresidente de Ventas PM&E Americas (Premium, Midscale & Economy), reforzando la estrategia comercial del grupo en la región.

"Es un honor asumir este nuevo desafío en Accor. Estoy entusiasmado con la oportunidad de contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la compañía en una región tan estratégica, dinámica y en continua expansión para el grupo. Trabajaré codo a codo con nuestros equipos para reforzar y ampliar nuestras asociaciones estratégicas y acelerar soluciones que generen valor para nuestros clientes, socios y demás partes interesadas", afirmó Marcus.

Simões reportará directamente a André Sena, Chief Commercial Officer de Accor Americas – Premium, Midscale & Economy.

Bio de líder

Graduado en Gestión Hotelera en la Universidad Anhembi Morumbi, con especialización en Gestión de Ventas y Negociación por la FIA, Marcus tiene cerca de 20 años de experiencia en Ventas, Sourcing y Distribución B2B.

A lo largo de su carrera, trabajó en grandes empresas del sector como Marriott, Hotelbeds y HBX Group. Esta es su segunda etapa en Accor, donde ya había trabajado anteriormente en posiciones estratégicas en el área comercial.

Con una sólida trayectoria en entornos corporativos internacionales, liderando equipos multidisciplinarios y multiculturales, el ejecutivo será ahora responsable de liderar la estrategia de ventas de Accor en las Américas, fortaleciendo asociaciones, gestionando clientes estratégicos y equipos, además de impulsar ingresos, participación de mercado y eficiencia comercial.