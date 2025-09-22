La reconocida cadena de supermercados abrirá una segunda sucursal en Mar del Plata y se encuentra en la búsqueda activa de personal

Luego del gran éxito de la sucursal del popular supermercado en Mar del Plata, tomaron la decisión de abrir una segunda sucursal y la cadena se encuentra en plena búsqueda de personal.

Esta decisión fue reflejada por la compañía en sus redes sociales, donde detallaron que la empresa intenta cubrir vacantes para una gran variedad de puestos. El nuevo local de Coto se encontrará ubicado en la zona del Puerto, como parte de un mega espacio comercial.

La apertura se estima para diciembre, un año posterior a la apertura de la primera sucursal de la cadena en La Feliz. Cabe recordar que, de momento, es la más grande a nivel nacional.

Cómo conseguir trabajo en la nueva sucursal del supermercado Coto

Coto lanzó su búsqueda laboral en sus redes sociales. La solicitud se puede llevar a cabo a través de un sistema de chatbot por WhatsApp, contactando al número +5491155593160. Allí se puede aplicar, decidir para qué puesto postularse y cargar el curriculum.

"Se busca cubrir todos los puestos de trabajo. En el Coto de Newbery fueron 800 puestos", manifestaron desde la Oficina de Empleo a los medios locales. Según la publicación en redes, los perfiles que estaría buscando el popular supermercado para esta nueva sucursal son para las áreas de reposición, depósito, fiambrería, carnicería, panadería, verdulería, pescadería, elaboración de comidas, prevención, maestranza y ventas de electrodomésticos.

"Si tenés experiencia en el rubro o querés dar tus primeros pasos, esta es tu oportunidad", se puede leer en el cartel difundido en redes.

Los detalles del nuevo supermercado Coto en Mar del Plata

Las obras del supermercado avanzan con rapidez. De la misma forma en que la sede de la avenida Newbery, que el año pasado fue inaugurada por Javier Milei, Coto presenta novedades en materia de sostenibilidad, como es la implementación de sistemas de reutilización de aguas de lluvia para riego y limpieza.

La nueva sucursal del emblemático supermercado se encontrará ubicada en la avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, en la zona del Puerto de la ciudad. La misma formará parte del proyecto Bendu, que cuenta con una inversión proyectada superior a los 30 millones de dólares, e incluirá un centro comercial y cultural con fecha de inauguración prevista para diciembre de 2025, tal como mencionamos previamente.

Se trata de unos 35.000 metros cuadrados en una zona emblemática de Mar del Plata. Entre sus atractivos se encuentran un importante auditorio con capacidad para 8.000 personas, más de 100 locales comerciales y un tobogán urbano de 12 metros de altura, inédito en la ciudad.

De esta forma, Coto se prepara para contar con su segunda sucursal en Mar del Plata. La primera, la más grande que tiene la cadena en el país, tuvo una inversión de u$s50 millones, con una superficie que abarca 52.000 metros cuadrados.

Su salón de ventas cuenta con 12.000 metros cuadrados. Además del supermercado propiamente dicho, al ingresar al local se puede acceder a un salón de videojuegos para los más chicos y un patio de comidas.

En esa sucursal de Coto es posible encontrar desde productos de consumo masivo hasta artículos de tecnología, bazar y hogar. También se destacan muchos productos de camping, deportes y aire libre, acorde con la ciudad balnearia.

Cuántro gana un cajero de supermercado Coto

Los cajeros de los supermercados Coto forman parte del gremio de empleados de comercio, liderado por Armando Cavalieri. Estos trabajadores reciben en septiembre un aumento en sus sueldos, correspondiente al último acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales.

Con este incremento, un cajero de supermercado Coto cobrará como sueldo básico la siguiente suma, según la subcategoría a la que pertenezca:

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Es importante tener presente que los cajeros de supermercado categoría A corresponden a los que hacen operaciones de contado y/o crédito, mientras que los de la categoría B desempeñan tareas administrativas afines a la caja.