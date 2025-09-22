UBA XXI es la modalidad que permite a los ingresantes y alumnos de último año del secundario, adelantar la cursada de materias del CBC

La Universidad de Buenos Aires (UBA), a través del Programa de cursada virtual UBA XXI, celebra un nuevo hito en su historia académica: el crecimiento sostenido de la matrícula de estudiantes y una cifra récord de inscripciones al primer parcial del ciclo en curso.

UBA XXI es el programa de cursada virtual de algunas materias centrales del Ciclo Básico Común o CBC, que la mayoría de las carreras de la UBA tienen como curso de ingreso.

En el segundo cuatrimestre 2025, unos 75.175 estudiantes se inscribieron para cursar materias en modalidad virtual a través de UBA XXI de todas las carreras, lo que representa un aumento de 18% respecto al año anterior.

El 28% representa a estudiantes que aún están cursando los dos últimos años de la escuela secundaria, según informó la UBA este lunes.

En esta oportunidad, se realizaron más de 112.279 inscripciones al primer examen parcial en las distintas materias que ofrece el programa, lo que representa un aumento de 25% respecto al año anterior.

"Este récord refleja no solo el interés de miles de jóvenes por comenzar su formación universitaria en la UBA, sino también el compromiso de la universidad pública con la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades", señaló María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires.

Con este nuevo récord de inscripciones, la UBA reafirma su papel como referente en educación pública, gratuita y de calidad en la región, y renueva su compromiso de seguir ampliando el acceso a la universidad para todos y todas.

Qué es UBA XXI

UBA XXI, creado en 1985, permite a estudiantes de todo el país cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) en modalidad virtual, sin límite de edad ni necesidad de haber finalizado la escuela secundaria para inscribirse. Año tras año, el programa crece en matrícula y en alcance territorial, garantizando que cada vez más personas puedan iniciar sus estudios en la Universidad de Buenos Aires.

Además del crecimiento de la matrícula, resulta fundamental destacar el rol de las subsedes de UBA XXI, distribuidas en distintas localidades del país. Estos espacios permiten que estudiantes que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder a la cursada, rendir exámenes presenciales y contar con acompañamiento académico en su región.

Actualmente, UBA XXI cuenta con 33 subsedes activas, lo que amplía significativamente el alcance territorial del programa y facilita que miles de jóvenes y adultos puedan dar sus primeros pasos en la Universidad de Buenos Aires sin necesidad de trasladarse.

Carreras de la UBA

La UBA es la universidad de gestión pública con mayor cantidad de alumnos del país. En las 13 facultades que componen la misma, se pueden cursar las siguientes carreras:

Agronomía

Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

Ciencias Económicas

Ciencias Exáctas y Naturales

Ciencias Sociales

Ciencias Veterinarias

Derecho

Farmacia y Bioquímica

Filosofía y Letras

Ingeniería

Medicina

Odontología

Psicología

Vale la pena recordar también que hay carreras de la UBA, como la de Ciencias Económicas, en donde no es necesario rendir el CBC para ingresar, ya que esas materias componen el primer año de la carrera de grado.