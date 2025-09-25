Las empresas lanzaron diferentes convocatorias de empleo en Argentina para cubrir más de 135 puestos vacantes en distintas regiones del país durante 2025

res de las principales empresas de Argentina, Mercado Libre, Arcor y Mastellone Hnos. S.A., anunciaron la apertura de convocatorias de empleo en distintas regiones del país. En total, las compañías buscan cubrir más de 135 puestos en áreas que van desde logística y finanzas hasta ingeniería y recursos humanos durante el año 2025.

Los puestos disponibles incluyen modalidades presenciales y combinadas con home office, y están dirigidos tanto a profesionales con experiencia como a jóvenes en proceso de formación. Las vacantes están distribuidas principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis y San Juan.

Vacantes disponibles en Mercado Libre

Mercado Libre, el principal marketplace y fintech de la región, informó que ofrece más de 100 empleos en diferentes áreas. Entre los cargos más destacados se encuentran:

Expert en Relaciones Gubernamentales – Buenos Aires (Híbrido)

Especialista en Logística Automatizada – Mercado Envíos – Buenos Aires (Híbrido)

Gerente de Desarrollo de Tarjetas – Fintech – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Analista Senior de Visualización de Datos – Fintech – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Experto en Planeamiento Financiero – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Expert en Data Science – Marketing – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Analista Senior de Modelos de Riesgo Crediticio – Fintech – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Analista Senior de Tesorería Corporativa para Finanzas – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Expert de Planeamiento Comercial – Marketplace – Buenos Aires (Híbrido)

Especialista en AI para Servicios Financieros – Fintech – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Analista de Transporte – Mercado Envíos – Mendoza (Presencial)

Analista Senior de Auditoría Interna – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Especialista de Producto – Mercado Envíos – Buenos Aires (Híbrido)

Analista Senior de Negocio para Crédito a Vendedores – Fintech – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Gerente de Desarrollo Corporativo – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Líder de Equipo de Mantenimiento – Mercado Envíos – Buenos Aires (Presencial)

Analista Senior de Diseño Instruccional – Mercado Envíos – Buenos Aires (Híbrido)

Especialista de Diseño Instruccional – Customer Experience – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Analista Senior de Analytics y Data Science – Customer Experience – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Experto en Diseño UX/UI – Mercado Envíos Transporte – Buenos Aires (Híbrido)

Gerente de Control de Inventario y Aseguramiento de Calidad Cono Sur – Mercado Envíos – Buenos Aires (Presencial)

Database Developer – IT – Buenos Aires (Híbrido)

Expert de Automatización de Procesos – Marketplace – Provincia de Buenos Aires (Híbrido)

Estas posiciones están orientadas a diferentes niveles de experiencia, desde analistas hasta gerentes y especialistas senior.

Oportunidades en Arcor

La compañía de alimentos Arcor lanzó convocatorias para cubrir puestos en áreas de producción, logística, recursos humanos y tecnología. Entre los empleos disponibles se destacan:

Líder Promoción – Buenos Aires y alrededores (Presencial)

Pasante Universitario – Río Seco, Tucumán (Presencial)

Pasante Universitario en Recursos Humanos – Vicente López, Buenos Aires (Presencial)

Base de Talentos de Personas con Discapacidad – Córdoba y alrededores (Presencial)

Supervisor de Producción – Salto, Buenos Aires (Presencial)

Analista Administración de RRHH – Argentina (Presencial)

Comprador Logística – Arroyito, Córdoba (Presencial)

Analista Aplicaciones TI – Buenos Aires y alrededores (Presencial)

Supervisor de Instrumentos – Río Seco, Tucumán (Presencial)

Jefe Sector Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial – Colonia Caroya, Córdoba (Presencial)

Analista Prog. Producción – Villa Mercedes, San Luis (Presencial)

Eléctricista – Rawson, San Juan (Presencial)

Analista Pañol – Ranelagh, Buenos Aires (Presencial)

Jefe Adm. y Planeamiento – Córdoba, Córdoba (Presencial)

Supervisor/a Mantenimiento Mecánico – Arroyito, Córdoba (Presencial)

Analista Mantenimiento – Plaza "Virgen de Luján", Buenos Aires (Presencial)

Analista Maestro Proveedores – Arroyito, Córdoba (Presencial)

Técnico Servicios Armado – Plaza "Virgen de Luján", Buenos Aires (Presencial)

Jefe MAHPI – Salto, Buenos Aires (Presencial)

Analista Producto Plazo Fijo – Vicente López, Buenos Aires (Híbrido)

Supervisor Mantenimiento Edilicio – Córdoba, Córdoba (Presencial)

Analista Contable – San Pedro, Buenos Aires (Presencial)

Arcor destaca que las vacantes incluyen posiciones para quienes buscan desarrollarse profesionalmente y para perfiles con experiencia en producción y gestión logística.

Mastellone Hnos. S.A. abre vacantes en San Luis, Buenos Aires y Córdoba

La compañía Mastellone Hnos. S.A., dedicada al sector lácteo, sumó convocatorias para técnicos y especialistas en áreas industriales. Entre los puestos se encuentran:

Técnico de Servicios Industriales – Villa Mercedes, San Luis (Presencial)

Jefatura de Abastecimiento – General Rodríguez, Buenos Aires (Presencial)

Especialista en PLC – Canals, Córdoba (Presencial)

Estos cargos están dirigidos a perfiles con formación técnica o experiencia en procesos industriales, automatización y abastecimiento.

Cómo postularse a las vacantes

El proceso de inscripción a las ofertas de empleo se realiza principalmente a través de LinkedIn y los portales oficiales de las empresas. Los pasos para postularse son:

Crear un perfil completo en LinkedIn, incluyendo datos personales y experiencia laboral. Acceder al perfil oficial de la empresa en la que se desea postular y revisar los puestos disponibles. Seleccionar el empleo de interés y hacer clic en "Postularme". Completar el currículum, ya sea de manera manual o subiendo el archivo en PDF. Esperar la respuesta a través de correo electrónico o contacto telefónico sobre el estado de la postulación.

Mercado Libre, Arcor y Mastellone Hnos. resaltan la importancia de mantener actualizado el perfil profesional y adjuntar información completa sobre experiencia y formación académica.