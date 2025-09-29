La argentina Victoria Cole fue designada CEO de VML Latam

VML, una de las compañías creativas globales más premiadas, anunció hoy el nombramiento de Victoria Cole como CEO de LATAM.

Cole reportará directamente a Mel Edwards, presidenta global y sucede a Juan Pablo Jurado, quien se retirará a principios de 2026 para asegurar una correcta, ordenada y prolija transición.

"Vicky es una líder visionaria que ha sido fundamental en la configuración de la evolución de VML LATAM desde sus inicios", dijo Jon Cook, CEO Global de VML. "Su compromiso con la excelencia y su capacidad para construir equipos de alto rendimiento y culturalmente ricos la convierten en la líder ideal para seguir elevando nuestro negocio en LATAM. Estoy extremadamente agradecido con Juan Pablo por su incansable dedicación y su liderazgo que ha creado un legado en VML, Wunderman Thompson y WPP a lo largo de su carrera. Y estoy contento por él mientras emprende esta próxima etapa en su vida".

"La habilidad natural de Vicky para conectar con nuestros clientes y nuestra gente significa que esta transición será fluida, pero también propicia para el crecimiento. Vicky ha trabajado estrechamente con Juan Pablo durante más de 20 años, también es una verdadera amistad, un testimonio de lo que significa trabajar en el negocio de la publicidad centrado en las personas. Estoy emocionada tanto por Vicky como por Juan Pablo mientras dan estos próximos pasos", dijo Mel Edwards, presidenta global de VML.

Bio de líder

Reconocida como una "Leading Woman" y ganadora de un Grand Prix de Innovación en Cannes Lions por su trabajo con Unilever, "Vicky" cuenta con una destacada trayectoria liderando la transformación creativa y de negocios de marcas globales.

La experiencia de Cole en publicidad y comunicación de marcas es sólida, trabajando junto a grandes compañías como Movistar, Coca Cola, Microsoft, United Airlines, entre otras. Comenzó su carrera en BBDO y Publicis y entró al mundo de WPP a través de J.W. Thompson, México, hace casi 30 años. Su camino dentro de las agencias de WPP ha sido admirable.

Desde 2023, se ha desempeñado como CEO de VML Argentina, donde impulsó un crecimiento récord y reconocimiento creativo para los clientes.

Por su parte, durante una destacada carrera de tres décadas de liderazgo en agencias de WPP en América Latina —incluyendo Wunderman, Wunderman Thompson y VML— Jurado fue impulsor clave de la transformación de clientes a través de la integración de estrategia, creatividad y tecnología.

"Jurado es un líder nato, empático y demostró ser un excelente formador de equipos, motivador, desafiante y responsable de la cultura colaborativa de One Team de VML Latam. Juan Pablo hoy está decidiendo dar un paso al costado para dedicarse a proyectos personales", comunicó la agencia.

Más nombramientos en VML

Como resultado del nuevo rol de Cole, Emiliano Galván fue promovido como CEO de Argentina. Se ha desempeñado en roles de liderazgo en VML (anteriormente Wunderman Thompson) durante más de 20 años, habiendo sido en los últimos años director de negocios offshore de VML Latam.

"Me siento profundamente honrada de asumir el rol de CEO para VML LATAM en un momento tan crucial para nuestra agencia y nuestra industria", dijo Vicky Cole. "Juan Pablo ha sentado una base increíble de excelencia creativa, colaboración y asociación con clientes en toda la región, y estoy agradecida por la confianza, el apoyo y la camaradería que hemos creado durante las últimas dos décadas. Espero con ansias la oportunidad de liderar a nuestros talentosos equipos, centrándome en impulsar la innovación, entregar un trabajo transformador para nuestros clientes y fomentar una cultura donde las personas puedan prosperar y crecer. LATAM es una región llena de energía, diversidad y oportunidades, y juntos, continuaremos cruzando límites, defendiendo ideas audaces y estableciendo nuevos estándares en nuestra industria".

"No hay nadie más apasionado para asumir el rol de CEO de VML Latam que Vicky", dijo Juan Pablo Jurado. "Trabajar juntos ha sido un punto culminante de mi carrera. Habiendo pasado la mayor parte de mi vida profesional en WPP, es fácil decir lo orgulloso que estoy, de todo lo que hemos logrado tanto con nuestros clientes como con nuestro talento. Ha sido un privilegio absoluto. Estoy extremadamente orgulloso de nuestra región y de todo lo que hemos logrado a lo largo de los años. Seguiré siendo el mayor fan y defensor de VML Latam".

VML LATAM es una de las regiones de mayor rendimiento de la agencia, con un fuerte crecimiento orgánico dentro de su cartera de marcas de bienes de consumo, retail y salud y farmacéutica. Más recientemente, la región obtuvo importantes nuevas cuentas, incluyendo YPF, Audible, Abbott y Adobe.