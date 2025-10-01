PepsiCo nombró nueva Gerenta General de PepsiCo Bebidas Argentina

Estará al frente de la estrategia del negocio en el país, con un portafolio que incluye Pepsi, 7Up, Gatorade, Mirinda, Paso de los Toros, H2Oh! y Rockstar

PepsiCo, compañía global líder de alimentos y bebidas, anuncia el nombramiento de Silvana Palma como nueva Gerenta General de PepsiCo Bebidas Argentina.

Desde esta posición estará al frente de la estrategia del negocio en el país, liderando un portafolio que incluye marcas reconocidas como Pepsi, 7Up, Gatorade, Mirinda, Paso de los Toros, H2Oh! y Rockstar.

PepsiCo posee operaciones en Argentina desde 1959, llegando a sus consumidores a través de más de 1.200 empleados. La división de Alimentos de PepsiCo Argentina cuenta con marcas como Lay’s, Quaker, Doritos, Cheetos, Twistos, 3D´s, De Todito, Tostitos, Maniax, Pep y Pehuamar. Los productos de PepsiCo Alimentos son fabricados en la planta de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires).

La división de Bebidas de PepsiCo Argentina incluye marcas como Pepsi, 7Up, Gatorade, Mirinda, Paso de los Toros, H2OH! y Rockstar. La producción y distribución del portafolio de Bebidas en el país está a cargo de AB InBev (Cervecería y Maltería Quilmes).

Bio de líder

Silvana Palma es ecuatoriana y cuenta con más de 20 años de experiencia en compañías multinacionales como BIC, McDonald 's, Unilever, Terpel y Alicorp. Ingresó a PepsiCo hace más de una década como Gerenta de Marketing en Ecuador y, desde entonces, ha ocupado diversas posiciones de liderazgo.

Se desempeñó como Gerenta General de Ecuador y Perú, y en los últimos dos años y medio lideró con éxito la operación de PepsiCo Guatemala.

Es Ingeniera Comercial por la Universidad Técnica Federico Santa María (Ecuador), donde también obtuvo un MBA. Su experiencia en distintos mercados de Latinoamérica y su visión estratégica la convierten en una pieza clave para continuar fortaleciendo el negocio de bebidas de PepsiCo en Argentina.

Los productos de PepsiCo son disfrutados por los consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios en todo el mundo. En 2024, PepsiCo generó casi 92 mil millones de dólares en ingresos netos, impulsado por un portafolio complementario de bebidas y alimentos de conveniencia que incluye Lay’s, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream.