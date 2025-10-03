John C. Maxwell, uno de los máximos exponentes del liderazgo en Occidente, visitó esta semana la Argetina para dar a conocer su último libro, el trabajo de su pata local -la ONG Argennova- y los planes a largo plazo que tiene su Fundación en Argentina. Su faceta como coach empresarial es probablemente la más conocida; pocos saben que también jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad reciben su formación en competencias, regulación emocional y valores. Hoy Maxwell no solo asesora CEOs o políticos; su función trascendió a otras áreas, con la ambición de colaborar en la transformación de sociedades enteras.

Su propio enfoque cambió. Recordó como en el año 2000, por el caso Enron, su editorial le pidió escribir un libro sobre la ética de los negocios, pero les dijo que eso era imposible: "No existe la ética empresarial, simplemente existe la ética, o la tienes o no; y si la tienes, funciona en los negocios también. Así me di cuenta de que había estado enseñando habilidades de liderazgo, cuando en realidad debía estar habiando de valores. Eso fue la semilla de lo que estamos haciendo hoy en día. Nos dio una perspectiva y la dirección que teníamos que tomar", afirmó el gurú del management durante una reunión llevada a cabo en el Hotel Madero de Buenos Aires.

En un entorno cada vez más agresivo y dividido, Maxwell atrae con su filosofía. En este último tiempo, viene enfatizando que los líderes actúan mal o se corrompen una vez que dejan de valorar a todas las personas. De hecho su último libro, "Liderazgo del Camino Alto", plantea precisamente la opción de tomar el sendero de la integridad en un mundo que divide.

Con el impacto profundo que las distintas grietas políticas, económicas, religiosas siguen causando en todo el mundo de manera cada vez más visible, sus mantras siguen cautivando a muchas personas (es autor de más de 100 libros, traducidos a 50 idiomas) incluso al presidente Javier Milei, con quien se reunió en marzo pasado.

Según contaron desde su entorno en un encuentro reducido con periodistas al que asistió iProfesional, John C. Maxwell y sus colaboradores, por protocolo, no actúan en un país o territorio sin antes haber sido invitados por la máxima autoridad en dicho espacio. Tras haber ocurrido eso, este año la Maxwell Foundation comenzó a expandir sus operaciones en Argentina.

Durante su visita, no solo se presentó en el Gran Rex, ante 3.500 personas y conversó con los medios. Participó el lunes por la noche de una cena en el Hotel Marriott a la cual concurrieron los principales referentes de cámaras empresarias en el país, y además se firmó un convenio para que la formación de liderazgo personal de su Fundación para jóvenes, sea recibida gratuitamente por unos 500.000 alumnos de la Ciudad de Buenos Aires.

Planes a largo plazo en la Argentina

John C. Maxwell nació en 1947 en Estados Unidos. En sus inicios fue un pastor cristiano, y sigue estando muy ligado a la fe. Hoy es autor con más de 35 millones de copias vendidas. Es, además, dueño de la empresa de coaching más grande del mundo (Maxwell Leadership y John Maxwell Company), con presencia en 160 países, además de conferencista internacional.

A la vez, a través de las Fundaciones EQUIP y Maxwell Leadership Foundation, lleva entrenados a más de 9 millones de líderes en el mundo que se acercan a aprender su filosofía. En ese marco es que lanzó en Latinoamérica la iniciativa Países en Transformación, que ya se desplegó en Costa Rica, Guatemala, Reública Dominicana, Panamá y Paraguay, y de la mano de la ONG Argennova, ahora actúa oficialmente en Argentina.

"Comenzamos con Guatemala, y cometimos la mayoría de nuestros errores allí", bromeó el gurú en diálogo con iProfesional. "Argentina es nuestro séptimo país, y la buena noticia es que estamos mejorando, que aprendemos todos los días cómo servir mejor y agregar valor a las personas en estos países. Guardamos lo mejor para el final", añadió.

Países en Transformación se trata de un movimiento que busca fortalecer valores fundamentales en el liderazgo y potenciar el desarrollo de distintos ámbitos de influencia. Para ello, Maxwell sumó un hub de 150 coaches que actuarán en esta iniciativas en la Argentina, buscando promover un liderazgo íntegro, comprometido y que valore a todas las personas.

John Maxwell en el desembarco de Países en Transformación en Argentina

Juan Vereecken, presidente de Maxwell Leadership Español, contó que estuvo unos dos años investigando la situación de Argentina y hablando con líderes, influenciadores y allegados en el país antes de definir este desembarco oficial de Países en Transformación.

"En América Latina en general el liderazgo acostumbra usar a las personas para beneficios própios, controla, manipula. Venimos con una filosofía de valorar a todas las personas", afirmó Vereecken. "Estamos hoy aquí porque sabemos que están en un momento crítico para elegir su futuro. Sabemos que muchos están enfocados en una reforma económica, pero a la vez saben que en la economía se trata de ciclos. Algo social no puede por si solo ser algo duradero. El éxito sostenido llegará cuando los líderes de Argentina comiencen a abrazar buenos valores y a vivirlos", expresó.

"Todo lo que hacemos en Argentina en principio lo costeamos nosotros. No estamos vendiendo nada y lo que estamos haciendo es muy valioso; hay personas que lo financian pero el objetivo no es llevarnos nada sino llegar hombro a hombro a la transformación del país. Somos amigos de Argentina, estamos aquí a largo plazo. Esto no es una visita, es parte de nuestra visión", añadió el presidente de la Fundación en español.

El modelo de formación de la Fundación se despliega en ocho esferas estratégicas de influencia: negocios, emprendedores, gobierno, salud, deportes, medios, arte, educación y sociedad civil. Se aplica mediante un modelo de Mesas Redondas (grupos reducidos de conversación) en las que se reflexiona sobre valores esenciales.

De los 25 valores que Maxwell lleva identificados en su obra como autor y speaker, los argetinos encuestados por Argennova eligieron 10 que creen que son los que más impactan a nivel local:

Actitud

Iniciativa

Humildad

Trabajo en Equipo

Escucha

Perdón

Integridad

Límites

Responsabilidad

Compromiso

"Es interesante porque son los mismos argentinos los que eligieron los valores que podrán trabajar y que piensan que tendrán el mayor efecto en la transformación del país", dijo Alejandro Contreras, director de Argennova, organización sin fines de lucro representante de la Fundación John Maxwell Leadership en Argentina.

La meta de esta inciativa es ambiciosa: impactar con sus programas de coaching de liderazgo con valores al menos en el 10% de los líderes de influencia del país y, en un segundo paso, alcanzar al 10% de la población, generando un efecto multiplicador que se transfiera al resto de la comunidad.

Máximas de John C. Maxwell en su paso por el país

En su encuentro con periodistas, previo a presentarse en el Gran Rex, Maxwell dejó las siguientes lecciones destacadas:

Sobre qué es el liderazgo

La responsablidad de un líder es elevar a las personas. La pregunta que deben hacerse es si usarán su posición de liderazgo para beneficiar a otros o a sí mismos. Los líderes que vivien buenos valores, siempre lo usan para elevar a otros.

El liderazgo es un verbo, no una posición o título. Muchos dicen "me convertí en líder la semana pasada" cuando realmente no es así, solo asumieron una posición de liderazgo. Ahora podrán averiguar si son buenos líderes o no.

Cuál es el rol de un líder

El liderazgo siempre es fluido. A veces necesitas estar al frente de las personas, porque necesitan verte ya que eres el modelo; otras veces se trata de estar al lado de las personas para escucharlos para liderarlos bien, y otras veces detrás de las personas que entrenaste para dejarlos avanzar, y otras veces es necesario estar encima para ver más allá y asegurarte de que puedan recorrer su camino, y finalmente estar debajo de las personas para levantarlas.

El liderazgo se mueve constantemente en función del lugar en el que están las personas para verdaderamente ayudarlos.

¿Líder se nace o se hace?

Fallamos si creemos que las personas nacen con el don del liderazgo, cualquiera puede aprender a liderar, pero algunos lo harán mejor que otros. Hay habilidades de liderzgo que se enseñan, pero al final se trata de los valores que se eligen. Cuando las personas eligen buenos valores habrá más chances de que puedan desarrollar un liderazgo positivo.

Algunos líderes no tuvieron nunca una posición de liderazgo, como la Madre Teresa de Calcula. Lo que ella tuvo fue un temperamento, una personalidad y una capacidad de influencia extraordinaria en otras personas.

¿El éxito es importante para un líder?

El éxito siempre será importante. Las personas siguen y quieren trabajar con otras personas exitosas. Todos querrán que (Lionel) Messi los elija para jugar en su equipo de fútbol, pero cuando yo elija probablemente se escondan debajo de la mesa para que no los escoja. Quieren jugar con Messi porque quieren ganar, entonces el éxito siempre será importante.

¿Cómo se construye autoridad como líder hoy? Se construye a través de la consistencia: cuanto más tiempo lidero bien, más peso tiene en la construcción de autoridad. Por eso, en el comienzo lo que un líder dice es importante, pero luego cuando pasa un tiempo, lo que hacen tiene más peso; y si lo que dicen y lo que hacen es congruente, van a tener mayor autoridad.

Liderazgo desde el amor y los valores

La cultura y el arte son las primeras áreas que salen por la puerta en todos lados en etapa de e