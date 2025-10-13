A cuánto subirá la hora de la empleada doméstica

El presente llega con el último tramo con un incremento anual y el pago de un bono para todas las categorías de las empleadas de casa particulares

En el presente mes de octubre, las empleadas domésticas contarán con una nueva actualización en los salarios de octubre 2025 y registrarán un aumento acumulado del 6,64% en el total de las categorías del rubro.

Asimismo, en octubre las empleadas domésticas recibirán un bono no remunerativo, con un valor que dependerá de la carga horaria semanal que tenga las trabajadoras. El incremento se desprende de la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el cual estableció un esquema escalonado de aumentos que se extenderán durante el resto del año.

El fin, según señalan desde el organismo, es que la compensación salarial vaya en línea con los acuerdos paritarios de 2025.

Salarios de empleadas domésticas en octubre 2025

Los nuevos valores de los sueldos por hora y por mes se dividen por categoría y modalidad:

Supervisores/as: el monto con retiro, por hora, es de $3.683,21 y $459.471,73 por mes. Sin retiro, el monto asciende a $4.034,05 por hora y $511.800,22 por mes

Tareas específicas: el monto con retiro, por hora, es de $3.487,00 y $426.875,19 por mes. Sin retiro, el monto asciende a $3.822,91 por hora y $475.184,56 por mes

Caseros/as: el monto es de $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes

Cuidado de personas: el monto con retiro, por hora, es de $3.293,99 y $416.485,63 por mes. Sin retiro, el monto asciende a $3.683,21 por hora y $464.129,59 por mes

Tareas generales: el monto con retiro, por hora, es de $3.052,99 y $374.541,36 por mes. Sin retiro, el monto asciende a $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes

Cabe aclarar que, si el trabajo que hace un empleada doméstica puede encuadrarse en más de una de las categorías del Régimen de Personal Auxiliar de Casas Particulares, el pago que corresponde es el de la categoría mejor remunerada.

Al salario se le agregan los adicionales que perciben las trabajadoras, que son los siguientes:

Adicional salarial por "Antigüedad": equivale a un 1% por cada año de antigüedad de la trabajadora en su relación laboral, con respecto a los salarios mensuales

Adicional por zona desfavorable: equivale al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías en relación con el personal que preste tareas en La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires

Bono extra en octubre: quiénes lo cobran y cuánto será

Por otra parte, se debe tener presente que las trabajadoras de casas particulares recibirán un aporte no remunerativo que corresponde al trabajo realizado en septiembre y que se paga junto con el sueldo de octubre. En este caso, el monto dependerá también de las horas semanales trabajadas:

Más de 16 horas: $9.500

Entre 12 y 16 horas: $6.000

Hasta 12 horas: $4.000

Este abono extra no se agrega al salario básico y tampoco genera aportes ni antigüedad. En el recibo tiene que figurar como un ítem separado al resto de los componentes del sueldo.

Cómo se debe calcular el pago del trabajo doméstico

La Ley para el trabajo en Casas Particulares establece algunas diferencias para determinar si el pago del trabajo de una empleada doméstica tiene que hacerse por hora o por mes. La norma señala que aquellas trabajadoras y trabajadores comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que cumplen su función por 24 o más horas semanales para un mismo empleador, por lo que deberán cobrar bajo la modalidad retributiva "mensual", dependiendo de la cantidad de horas que efectivamente se trabajaron.

Por último, las personas que trabajen para un mismo empleador por menos de 24 horas semanales, contarán con un salario acorde con la modalidad retributiva "por hora".