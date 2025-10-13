Expo Empleo BA: más de 1.800 ofertas de trabajo de 85 empresas líderes en La Rural

La feria de empleo más grande de la Ciudad se realiza el jueves 16 de octubre. Lo que necesitás saber para inscribirte gratis y aprovecharla al máximo

La segunda edición del año de la Expo Empleo BA, el evento de intermediación laboral más importante de la Ciudad de Buenos Aires, ya tiene fecha. Bajo el lema "Ciudad Futuro", la feria se realizará el próximo jueves 16 de octubre de 10 a 18 horas en La Rural. Este encuentro masivo conectará a estudiantes y personas en búsqueda activa de trabajo con 85 empresas de primer nivel que ofrecerán más de 1.800 puestos laborales.

Organizada por la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña, la jornada está diseñada para ser una puerta de entrada directa al mercado laboral, permitiendo a los asistentes participar en entrevistas, recibir asesoramiento y acceder a capacitaciones clave para el mundo profesional actual.

La participación es totalmente gratuita, pero requiere inscripción previa obligatoria.

Claves de la Expo Empleo BA

Cuándo : Jueves 16 de octubre, de 10:00 a 18:00 hs.

: Jueves 16 de octubre, de 10:00 a 18:00 hs. Dónde: Pabellón Azul de La Rural (Av. Sarmiento 2704, Palermo).

Pabellón Azul de La Rural (Av. Sarmiento 2704, Palermo). Qué ofrece : Más de 1.800 ofertas de empleo de 85 empresas líderes.

: Más de 1.800 ofertas de empleo de 85 empresas líderes. Entrada: Gratuita, con inscripción previa obligatoria.

"Queremos que todos los vecinos de la Ciudad y los jóvenes sepan que cuentan con políticas activas pensadas para ayudarlos a avanzar y a crecer. Esta feria es una puerta abierta a su futuro laboral, con oportunidades reales y herramientas que sirven para toda la vida", destacó Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño.

Por su parte, Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, subrayó el alcance integral del evento: "La Expo Empleo BA es mucho más que una feria de búsqueda de trabajo: es una apuesta al futuro de nuestros vecinos, con orientación, tecnología y espacios de escucha. Desde el Gobierno de la Ciudad estamos comprometidos con generar oportunidades reales y acompañar el proceso de inserción laboral con herramientas concretas".

Cómo inscribirse y participar: paso a paso

Para garantizar una experiencia organizada y fluida, es indispensable registrarse antes del evento. La inscripción cierra el miércoles 15 de octubre al mediodía. Para inscribirse online en Expo Empleo BA, se puede completar el siguiente formulario.

En el mismo, se solicitarán datos como:

Email

Nombre y apellido

Documento

Dirección

Situación Laboral

Nivel de Formación alcanzado

Una vez inscripto, el interesado en asistir a Expo Empleo BA recibirá un código QR por email, que deberá presentar para ingresar al evento.

A la vez, quienes interactúen con el sistema BOTI, el chat de asistencia del Gobierno de la Ciudad (GCBA) recibirán recomendaciones personalizadas de charlas, talleres y ofertas de empleo según su perfil.

"Esta feria es una puerta abierta a su futuro laboral, con oportunidades reales y herramientas que sirven para toda la vida", destacó el ministro de Justicia, Gabino Tapia, subrayando el enfoque integral del evento.

Más que búsqueda de empleo: capacitaciones y charlas

El lema "Ciudad Futuro" marca el tono del evento, con un fuerte foco en la innovación y las habilidades que demanda el mercado actual. Los asistentes podrán acceder a una agenda completa de actividades diseñadas para potenciar su perfil profesional:

Charlas sobre tendencias: Paneles sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, ciberseguridad y sostenibilidad.

Paneles sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, ciberseguridad y sostenibilidad. Talleres prácticos: Espacios para aprender a armar un CV de alto impacto, prepararse para entrevistas, desarrollar el trabajo en equipo y potenciar habilidades blandas.

Espacios para aprender a armar un CV de alto impacto, prepararse para entrevistas, desarrollar el trabajo en equipo y potenciar habilidades blandas. Networking: Stands de empresas con reclutadores disponibles para conversar y recibir currículums en mano.

Qué empresas participan

El listado de compañías es amplio y diverso, abarcando rubros como tecnología, retail, gastronomía, servicios y logística. Algunas de las empresas confirmadas son Accenture, Mercado Libre, Carrefour, Cinemark, Prosegur, PwC, Manpower, Adecco, Newsan, Vacalin y Tango Software, entre muchas otras.

Por caso, estarán presentando sus vacantes laborales también Coppel, El Club de la Milanesa, Farmaplus, Hipódromo de Palermo, Il Quotidiano, Localiza Argentina, Metropol, Mi Gusto, Minor Hotels, Parque de la Costa, Randstad, RES, Rever Pass, Rex, Tomasso, Holcim, Ceamse y Patagonia Flooring.

También estarán presentes organismos del Gobierno de la Ciudad, como la Agencia de Habilidades para el Futuro y la Dirección General de Juventud, mostrando oportunidades dentro del sector público y programas de desarrollo profesional.

La primera edición de Expo Empleo BA de 2025 se realizó en abril y convocó a más de 10 mil personas. Con el lema "Ciudad Futuro", esta segunda edición refuerza la mirada puesta en la innovación tecnológica y la transformación del mercado laboral, además de poner el foco en el futuro que cada persona proyecta para sí misma. En total, se ofrecerán en la próxima Expo Empleo BA 1.800 puestos de trabajo de 85 empresas y entidades diferentes.