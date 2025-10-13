Global66 nombró nuevo Country Manager para Argentina

Global66, la fintech latinoamericana que ofrece una Cuenta Global para quienes necesitan mover su dinero por el mundo, anunció el nombramiento de Sebastián Díaz de Valdés como nuevo Country Manager para su operación en Argentina. Hoy, ese mercado representa el tercer país que más envía transferencias internacionales en Global66 después de Chile y Colombia, y la llegada de Díaz de Valdés responde al momento que está viviendo el negocio en el país.

"Parte de mi objetivo en este nuevo rol es lograr que más argentinos vean en Global66 una forma simple, rápida y segura de mover su dinero, tanto dentro como fuera del país. Para esto, nuestra proyección es hacer crecer las operaciones de Argentina de forma sostenible, entregando el mayor valor posible a nuestros clientes", dijo el flamante Country Manager (en foto principal).

Actualmente operando en 6 países (Chile, Colombia, Perú, México, Argentina y Ecuador), Global66 fue fundada por Tomás Bercovich y Cristobal Forno. La empresa ha movido más de u$s4.000 millones en volumen transaccionado y ha registrado a más de 3 millones de usuarios desde su creación. Hasta la fecha, levantó más de u$s20 millones en inversiones.

