Escala vigente: cómo quedan los sueldos de los empleados de comercio en 2026
Los trabajadores del sector privado más grande del país, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tendrán en marzo los salarios correspondientes a febrero, incluyendo dos bonos no remunerativos que suman $100.000. Esto fue establecido en la última paritaria firmada en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri.
El acuerdo abarca el primer cuatrimestre del año y combina un sueldo básico con sumas fijas mensuales, esenciales para mantener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.
Los componentes del sueldo en marzo 2026
Conforme la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integrarán el ingreso bruto de los empleados de comercio a jornada completa serán:
Básico de convenio: remuneración estable desde finales de 2025.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): $40.000 mensuales para todas las categorías.
- Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): $60.000 mensuales, sumados a la cifra anterior.
El total extra de $100.000 asegura que los sueldos se mantengan por encima del millón de pesos en todas las categorías. A partir de abril de 2026, estas sumas se absorberán en un nuevo salario básico unificado.
Escala salarial completa por categoría para empleados de comercio
Maestranza
- Categoría A: $1.155.795
- Categoría B: $1.158.852
- Categoría C: $1.169.560
Administrativos
- Categoría A: $1.167.268
- Categoría B: $1.171.860
- Categoría C: $1.176.448
- Categoría D: $1.190.218
- Categoría E: $1.201.690
- Categoría F: $1.218.519
Cajeros
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.176.448
- Categoría C: $1.183.333
Auxiliares
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.178.740
- Categoría C: $1.203.985
Auxiliar especializado
- Categoría A: $1.180.274
- Categoría B: $1.194.041
Vendedores
- Categoría A: $1.171.091
- Categoría B: $1.194.044
- Categoría C: $1.201.690
Es fundamental señalar que las cifras indicadas representan el piso salarial legal para empleados de comercio con registro y jornada completa en Argentina. Quienes trabajen de manera informal o sin vínculo registrado no tienen asegurado este ingreso en marzo de 2026. Por otro lado, las empresas tienen la facultad de abonar montos mayores a los establecidos en esta tabla a sus trabajadores registrados.
Adicionales y consideraciones
Además del básico y los bonos, la paritaria contempla otros complementos que se calculan sobre remunerativo y no remunerativo:
- Antigüedad: 1% por año trabajado.
- Presentismo: tanto los montos remunerativos como los no remunerativos se actualizan aplicando la asignación complementaria prevista en el Artículo 40 del CCT.
- Faltante de Caja: $1.635,18 mensual para Cajeros B.
- Armado de Vidriera: $41.901,88 para marzo
Sin impacto obligatorio
Se precisa que los aumentos establecidos en este acuerdo no obligan a los convenios salariales que se negocien en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, aunque los montos acordados representarán el piso mínimo convencional vigente desde su homologación.