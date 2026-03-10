Empleados de comercio cobrarán en marzo los sueldos de febrero con $100.000 en bonos extra; la paritaria vigente se extiende hasta abril 2026

Los trabajadores del sector privado más grande del país, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tendrán en marzo los salarios correspondientes a febrero, incluyendo dos bonos no remunerativos que suman $100.000. Esto fue establecido en la última paritaria firmada en diciembre de 2025 por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), conducida por Armando Cavalieri.

El acuerdo abarca el primer cuatrimestre del año y combina un sueldo básico con sumas fijas mensuales, esenciales para mantener el poder adquisitivo de los empleados de comercio.

Los componentes del sueldo en marzo 2026

Conforme la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integrarán el ingreso bruto de los empleados de comercio a jornada completa serán:

Básico de convenio: remuneración estable desde finales de 2025.

Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025) : $40.000 mensuales para todas las categorías.

: $40.000 mensuales para todas las categorías. Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): $60.000 mensuales, sumados a la cifra anterior.

El total extra de $100.000 asegura que los sueldos se mantengan por encima del millón de pesos en todas las categorías. A partir de abril de 2026, estas sumas se absorberán en un nuevo salario básico unificado.

Escala salarial completa por categoría para empleados de comercio

Maestranza

Categoría A : $1.155.795

: $1.155.795 Categoría B : $1.158.852

: $1.158.852 Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A : $1.167.268

: $1.167.268 Categoría B : $1.171.860

: $1.171.860 Categoría C: $1.176.448

$1.176.448 Categoría D : $1.190.218

: $1.190.218 Categoría E: $1.201.690

$1.201.690 Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.176.448

$1.176.448 Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B: $1.178.740

$1.178.740 Categoría C: $1.203.985

Auxiliar especializado

Categoría A: $1.180.274

$1.180.274 Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

$1.171.091 Categoría B : $1.194.044

: $1.194.044 Categoría C: $1.201.690

Es fundamental señalar que las cifras indicadas representan el piso salarial legal para empleados de comercio con registro y jornada completa en Argentina. Quienes trabajen de manera informal o sin vínculo registrado no tienen asegurado este ingreso en marzo de 2026. Por otro lado, las empresas tienen la facultad de abonar montos mayores a los establecidos en esta tabla a sus trabajadores registrados.

Adicionales y consideraciones

Además del básico y los bonos, la paritaria contempla otros complementos que se calculan sobre remunerativo y no remunerativo:

Antigüedad: 1% por año trabajado.

1% por año trabajado. Presentismo: tanto los montos remunerativos como los no remunerativos se actualizan aplicando la asignación complementaria prevista en el Artículo 40 del CCT.

tanto los montos remunerativos como los no remunerativos se actualizan aplicando la asignación complementaria prevista en el Artículo 40 del CCT. Faltante de Caja : $1.635,18 mensual para Cajeros B.

: $1.635,18 mensual para Cajeros B. Armado de Vidriera: $41.901,88 para marzo

Sin impacto obligatorio