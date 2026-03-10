GUT nombra Managing Director de Marketing Services en Buenos Aires

Victoria MacDuff será una líder clave para acelerar el crecimiento de esta vertiente de GUT Buenos Aires en un momento clave de expansión

La agencia de marketing digital GUT anunció el nombramiento de Victoria "Buji" MacDuff como Managing Director de GUT Buenos Aires para el área de Marketing Services, fortaleciendo su estructura directiva. Paula Medina Rivero continuará en su rol como Managing Director de GUT Buenos Aires.

MacDuff, quien llega a GUT desde Accenture Song, cuenta con más de 15 años de experiencia en publicidad y marketing digital, liderando estrategias de negocio, equipos y transformación organizaciones. Antes, ocupó posiciones de liderazgo en agencias como Ogilvy.

"Llegar a GUT Buenos Aires Marketing Services es encontrarse con un lugar que se siente familiar. Me sumo a un equipo lleno de talento y referentes enormes de la industria, con muchos de los cuales siempre quise trabajar. Desde este hub de marketing, impulsado por la potencia creativa de GUT, buscamos construir soluciones integrales que generen impacto real para nuestros clientes", señaló Victoria Mac Duff, Managing Director de GUT Marketing Services Buenos Aires.

"Nos alegra mucho darle la bienvenida a Buji al equipo de GUT Marketing Services en Buenos Aires. Estamos convencidos de que su visión estratégica, experiencia y habilidad para integrar equipos van a hacerle muy bien al crecimiento del proyectos", dijo Gastón Bigio, Cofundador de GUT.

Qué es GUT

La visión estratégica, experiencia y capacidad de MacDuff para integrar equipos, la posicionan como una líder clave para acelerar el crecimiento de esta vertiente de GUT Buenos Aires en un momento clave de expansión.

En 2025, Globant anunció la decisión de centralizar todas sus disciplinas de marketing y publicidad bajo el paraguas de GUT Network, uniendo sus capacidades en AI, marketing digital, digital consumer experience, social, contenido, medios, MarTech y data analytics. GUT Network está liderada por Gastón Bigio y Anselmo Ramos, cofundadores de GUT, y Wanda Weigert, Chief Marketing Officer de Globant.

Tanto Globant como GUT se ubican entre las diez principales marcas globales en sus respectivas industrias: Globant fue nombrada la quinta marca de IT más fuerte del mundo por Brand Finance en 2024, y GUT se posicionó entre las diez redes más premiadas en Cannes Lions 2025. Juntas, conforman una poderosa compañía creativa y tecnológica global, lista para un crecimiento aún mayor.