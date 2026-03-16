BASF anuncia nueva gerente senior de Recursos Humanos para Argentina, Chile y Colombia

La ejecutiva de más de 10 años en la compañía sucede a Livia Osbi, quién fue nombrada directora de People Services de BASF para América del Sur

La compañía química BASF anunció a Carina Beck como nueva gerente senior de Recursos Humanos para Argentina, Chile y Colombia.

La ejecutiva cuenta con una trayectoria de más de 10 años en la compañía y sucede en el cargo a Livia Osbi, quién fue nombrada directora de People Services de BASF para América del Sur.

BASF tiene alrededor de 108.000 colaboradores en casi todos los países. Su portafolio comprende como negocios principales los segmentos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales y Nutrición y Cuidados. Generó unas ventas de alrededor de 60.000 millones de euros en 2025.

Bio de líder

Carina Beck ingresó a BASF en 2014, donde ocupó los puestos de HRBP (HR Business Partner), soluciones globales de RRHH y gerenciamiento de la comunidad global de RRHH de BASF, con experiencia profesional dentro de la compañía en Alemania, Estados Unidos y Singapur.

Desde abril de 2022 era Head of Human Resources en BTC Europe GmbH, empresa subsidiaria de BASF SE, con sede en Monheim am Rhein, Alemania.

La nueva gerente senior de Recursos Humanos de BASF es graduada en Estudios Ingleses-Americanos y en Administración de Empresas por la Universidad de Mannheim, Alemania. Además, cuenta con una maestría por la misma institución educativa alemana.