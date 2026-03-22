Cómo entrar a trabajar en Cinemark: paso a paso para postularte

Cinemark abre búsquedas laborales. El paso a paso para postularse, los requisitos que piden y qué sueldos se manejan en el sector

Dentro de la industria del entretenimiento, trabajar en un cine es una de las opciones más elegidas por los jóvenes que buscan su primera experiencia laboral o por aquellos que quieren un trabajo part time, aunque también existen opciones a jornada completa,

En este contexto, cadenas de cine como Cinemark se posicionan como una de las empresas más buscadas del rubro. Para quienes quieren formar parte de este tipo de compañías, conocer el proceso de postulación es fundamental.

Cómo postularse a un trabajo en Cinemark

El proceso para postularse es bastante simple y existen dos formas de hacerlo. La primera opción es ingresar a Worcket. Allí se puede visualizar las postulaciones abiertas por Cinemark. Al momento de redactar la presente nota, el cine busca miembros de equipo con experiencia en gastronomía.

Desde la empresa resaltan que a sus colaboradores les encanta trabajar en la empresa porque es divertido, desafiante y cuenta con una cultura laboral única. Como parte parte del equipo, destacan los siguiente:

Formar parte de una empresa innovadora a la vanguardia del entretenimiento

Experimentar una cultura divertida y positiva, con muchos beneficios personales

Desarrollar habilidades en un ambiente de trabajo flexible y dinámico

Para dicho trabajo en concreto, buscan colaboradores con una experiencia mínima de un año en el sector gastronómico para desempeñarse en sus restaurantes de Unicenter y Dot. Dicha experiencia puede ser como bacheros, cocineros, ayudantes de cocina, cajero o camareros.

Asimismo, ofrecen contratos temporales por períodos determinados con posibilidad de crecimiento y permanencia. Las posiciones buscadas incluyen turnos de trabajo los fines de semana, y feriados, con turnos rotativos por semana y tener disponibilidad Part-time o Full Time.

Otra opción para los amantes de las películas es su búsqueda actual como miembro de equipo en Patio Olmos. Las tareas a desempeñar son las siguientes:

Dar la bienvenida y recepcionar a los clientes

Cobrar y entregar entradas

Controlar el orden y mantenimiento de las salas

La otra alternativa para postularse a Cinemark es a través de LinkedIn. Para ello se debe ingresar al perfil de la empresa y luego dirigirse a la sección de empleos. Allí se puede visualizar las ofertas laborales vigentes.

Con respecto al salario, este varía según las horas trabajadas y el puesto cubierto. Según una usuaria que se postuló para trabajar en mostrador, vendiendo alimentos como pochoclos, y obtuvo el puesto, cobra un sueldo mensual de $450.000. El trabajo es de 6 horas por día por 3 días a la semana con horarios rotativos.

Cómo postularse para trabajar en Coto

Otra de las empresas populares para trabajar, tanto para aquellos que buscan un primer trabajo como para quienes buscan nuevas experiencias es Coto. El proceso para enviar el CV se realiza online y no demanda más que unos minutos.

El primer paso es ingresar a un buscador y escribir "Coto empleo". Generalmente, el primer resultado dirige al sitio oficial de reclutamiento de la empresa. Una vez dentro del portal, en la parte superior se presentan dos opciones principales.

Por un lado, "trabajar en sucursales", orientada a quienes ya cuentan con experiencia laboral. Por otro lado, "primer empleo", se encuentra destinada a jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

Al ingresar en cualquiera de estas secciones, se despliega un listado con las vacantes disponibles y el detalle de cada puesto. El siguiente paso consiste en elegir la posición de interés. Al hacer clic sobre el aviso, se accede a la descripción del perfil requerido.

Si la propuesta resulta atractiva, en el lateral derecho aparece la opción "Postularme", que permite iniciar el proceso de registro. A partir de ese momento, el sistema guía al usuario mediante un asistente virtual llamado Emil, que acompaña todo el procedimiento.

En el caso de posiciones administrativas o corporativas, como contabilidad o call center, también existe la opción "Dejanos tu CV", donde se puede seleccionar el área y completar los datos de forma manual.

Finalmente, se debe cargar la información personal, antecedentes laborales y nivel de estudios, además de adjuntar el currículum. Se trata de un formulario detallado, similar al de una agencia de empleo, pero clave para avanzar en la selección.

Si el perfil es preseleccionado, la empresa puede convocar a distintas instancias, como evaluaciones psicotécnicas, entrevistas y revisiones administrativas. El proceso puede extenderse durante varias semanas, por lo que se recomienda continuar con la búsqueda laboral mientras se aguarda una respuesta.