Las empresas de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana ven un mayor impacto del contexto económico en su negocio que del entorno político

El 89% de las grandes empresas alemanas presentes en la Argentina, que conforman la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), planea invertir o mantener sus inversiones en 2026. La mayoría de esos desembolsos serán en torno a los 5 millones de euros.

Así lo confirmó un estudio de la cámara junto a EY Argentina, realizado entre 45 compañías que operan en el país, que fue presentado en el marco del evento Visión 2026 esta semana.

"Cumplir 110 años en Argentina es una muestra concreta de la solidez del vínculo entre ambos países y de la confianza sostenida del empresariado alemán en el potencial local. Nuestro evento Visión se ha consolidado como el espacio donde esas miradas se ponen en común y se proyectan hacia el futuro con una agenda concreta", mencionó Julieta Barra, Directora de Negocios y Consultoría de AHK Argentina.

El evento contó también con la participación de Burkhard Balz, miembro del comité ejecutivo del Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán), Martin Cottone, Gerente General para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia en Boehringer Ingelheim S.A.; Leonardo Cacciante, General Manager de Robert Bosch; Juan Farinati, CEO y presidente de Bayer Cono Sur; y Carolina Barton, Managing Director de Aluplast.

La Visión de las empresas alemanas en Argentina

El evento comenzó con palabras de bienvenida del Embajador Dieter Lamlé, representante de la Embajada de Alemania en Argentina (en foto) que destacó la releva