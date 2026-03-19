Ranking de países más felices del mundo en 2026: uno es de Latinoamérica

Finlandia lidera por noveno año el ranking global de la felicidad de Gallup, mientras los países anglosajones salen del "Top 10"

Finlandia consolidó su hegemonía global al consagrarse como el país más feliz del mundo por noveno año consecutivo, con una puntuación de 7,764 sobre 10. Sin embargo, la edición 14 del "World Happiness Report 2026", publicada este 19 de marzo, encendió las alarmas por un fenómeno sin precedentes: por primera vez desde la creación del ránking en 2012, ninguna de las grandes naciones de habla inglesa logró entrar en los diez primeros puestos.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación de Bienestar de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la ONU, reflejó que Estados Unidos cayó al puesto 23, seguido por Canadá (25) y el Reino Unido (29). Esta tendencia descendente en las potencias occidentales contrastó con el ascenso de naciones de Europa del Este y América Latina.

Argentina, por su parte, quedó este año en el puesto 44 del ranking, con un puntaje de 6,430. Esto implicó un retroceso de dos puestos desde el ranking del 2025.

El ascenso de Costa Rica y la convergencia europea

Una de las mayores sorpresas de la edición 2026 fue el desempeño de Costa Rica, que escaló hasta la cuarta posición global, su mejor ubicación histórica. Este ascenso continuó una tendencia de mejora sostenida desde el puesto 23 que ocupaba en 2023. Los expertos atribuyeron este éxito a la estabilidad social y la fortaleza de los lazos familiares y comunitarios.

En la misma línea, el reporte subrayó la convergencia entre Europa Oriental y Occidental. Países como Kosovo (16), Eslovenia (18) y Chequia (20) mantuvieron su tendencia al alza, cerrando la brecha de bienestar que históricamente los separaba de sus vecinos occidentales.

El ranking mide variables como

1. Producto Bruto Interno (PBI) per cápita.

2. Esperanza de vida saludable.

3. Apoyo social (tener a alguien con quien contar).

4. Libertad para tomar decisiones de vida.

5. Generosidad.

6. Percepciones de corrupción.

"Construir lo que es bueno en la vida es más importante que encontrar y solucionar lo que es malo", afirmó John F. Helliwell, editor fundador del informe de Gallup. Esta visión se reflejó en el éxito de los países nórdicos como Islandia (2), Dinamarca (3), Suecia (5) y Noruega (6), donde la alta confianza en las instituciones y los sistemas de apoyo social continúan siendo el motor de la satisfacción personal.

El ránking de los 10 países más felices 2026

Finlandia ( 7.764 puntos) Islandia (7.540) Dinamarca (7.539) Costa Rica (7.4) Suecia (7.35) Noruega (7.30) Países Bajos (7.31) Israel (7.18) Luxemburgo (7.06) Suiza (7.01)

En el extremo opuesto, las naciones afectadas por conflictos armados o crisis humanitarias extremas ocuparon el fondo de la lista, con Afganistán, Sierra Leone y Malawi como los países con menores niveles de bienestar reportados.

El desplome juvenil y el impacto de las redes sociales

El eje central del estudio de Gallup este año fue el bienestar de los menores de 25 años.

En Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la evaluación de vida de los jóvenes cayó casi un punto completo en la última década. Los investigadores señalaron al uso excesivo de redes sociales como un factor determinante en este deterioro, especialmente entre las mujeres jóvenes de países de habla inglesa y Europa Occidental.

Según los datos analizados, los adolescentes pasan un promedio de 2,5 horas diarias en plataformas digitales. El informe destacó que el impacto varió significativamente según el tipo de uso: