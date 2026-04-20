El sueldo de los cajeros de supermercados, teniendo en cuneta bonos y sumas no remunerativas, ya supera el millón de pesos mensuales

El nivel de ingresos dentro del sector de supermercados vuelve a ubicarse en el centro de atención a medida que avanzan las negociaciones salariales en 2026. En un contexto en el que los acuerdos paritarios no se revisan con tanta frecuencia, los trabajadores buscan conocer cómo se actualizan sus sueldos y qué impacto tienen los adicionales en el ingreso final.

Dentro de este escenario, los cajeros representan uno de los puestos más representativos del rubro comercio.

Escala salarial de cajeros en supermercados

Los salarios de los cajeros en supermercados se rigen por lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que agrupa a los empleados de comercio. En este esquema, las remuneraciones se dividen en categorías según el nivel de responsabilidad y las tareas que desempeña cada trabajador.

En el caso de la categoría A, correspondiente a tareas simples de cobro en tarjetas de crédito, débito o en efectivo, el salario se ubica en $1.171.091. Por su parte, la categoría B, que incluye funciones de cobro con otras tareas adicionales dentro de la línea de cajas, alcanza los $1.176.448. En tanto, la categoría C, que contempla mayores responsabilidades en el manejo de dinero y control de operaciones, registra un básico de $1.183.333.

A estos montos se suman dos sumas fijas que continúan vigentes en este período. Por un lado, un refuerzo de $40.000 proveniente de acuerdos anteriores y, por otro, una suma de $60.000 definida en la revisión salarial de diciembre. Ambos importes tienen carácter no remunerativo y está previsto que se incorporen al salario básico en abril, lo que impactará en futuras negociaciones.

Cabe destacar que estos valores corresponden al salario bruto. Sobre ellos se aplican los descuentos obligatorios, aunque también se agregan distintos adicionales que incrementan el ingreso final.

Adicionales y extras que impactan en el sueldo

Más allá del salario básico, los cajeros de supermercados perciben una serie de complementos que inciden directamente en su remuneración. Uno de los más relevantes es el adicional por fallo de caja, que compensa posibles diferencias en el manejo de dinero durante la jornada laboral.

Para este período, dicho adicional alcanza los $131.208 en las categorías A y C, mientras que en la categoría B puede presentar variaciones según las funciones específicas asignadas.

Otro componente importante es la antigüedad, que suma un 1% del salario por cada año trabajado. A esto se agrega el presentismo, equivalente al 8,33% de los conceptos remunerativos, un concepto que busca incentivar a los empleados.

En las grandes cadenas de supermercados, también se incluyen incentivos adicionales vinculados a acuerdos internos. En empresas como Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día, se registra el pago de un bono extraordinario que ronda los $170.000, lo que eleva de manera significativa el ingreso mensual.

Al integrar todos estos conceptos, el salario bruto de un cajero con cierta experiencia puede acercarse a los $1.388.519, posicionándose como uno de los ingresos más estables dentro del sector comercial.

Cómo se calcula el salario según la jornada laboral

El esquema salarial también contempla la modalidad de trabajo, ya que no todos los empleados cumplen jornadas completas. En los casos de contratos part time, el sueldo se liquida de forma proporcional a las horas trabajadas.

Por ejemplo, si se toma como referencia la categoría inicial, un cajero que desempeña media jornada cobra un sueldo básico aproximado de $585.000. A este monto se le suman los adicionales correspondientes, como antigüedad, presentismo y otros beneficios aplicables según la empresa.

De esta forma, el ingreso final dependerá tanto de la carga horaria como de la estructura de adicionales que tenga cada trabajador. En todos los casos, el sector se mantiene alerta sobre las próximas negociaciones paritarias, en la que se definirán los nuevos ajustes salariales para los siguientes meses.