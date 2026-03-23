El recorte eliminaría áreas que el Gobierno define como "duplicadas" y la aplicación de retiros voluntarios. Los organismos más afectados

El Gobierno de Javier Milei busca retomar el impulso con una de las consignas básicas que fueron de sus promesas de campaña más exitosas: la reducción de la plantilla del Estado. En 2026 se espera un recorte mayor al 10% de la ya diezmada nómina del empleo público a nivel nacional. ¿Cuáles son las áreas que se verán más impactadas?

Según publica Perfil, se espera una nueva tanda de desvinculaciones que podría alcanzar a unos 6.000 empleados esta misma semana, tras el feriado del martes. Si el 10% de la nómina es el objetivo para este año, esa cifra se podría elevar hasta 27.000 puestos de trabajo, ya que hoy se cuentan 278.705 personas con empleos en el Sector Público Nacional.

Pero a diferencia de los recortes previos, las bajas de 2026 se enfocan en organismos descentralizados. Muchas se darían mediante la baja de contratos anuales, aunque lleven décadas renovándose de forma casi automática.

El medio asegura que el proceso implicaría también la eliminación de áreas que el Gobierno define como "duplicadas" y la aplicación de retiros voluntarios en entidades como la Dirección Nacional de Vialidad y Medios Públicos.

Motosierra recargada

Desde la asunción de La Libertad Avanza a nivel nacional, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, reporta 60.494 puestos menos en la plantilla estatal nacional, con una reducción del 36,2% en cargos superiores.

En la Aduana, que cuenta con 5000 trabajadores tras perder 1500 desde el inicio de la gestión, hay preocupación por el posible desguace en un contexto de tensiones geopolíticas que hace todavía más crucial la tarea de la entidad.

Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, detalló en comunicación con Juan Pablo Kavanagh y Ezequiel Orlando algunas de las cifras que circulan como hipótesis: "Sabemos que quieren despedir más de 1.500 trabajadores en la Secretaría de Trabajo, que 500 trabajadores también podrían ser despedidos en el Servicio Meteorológico Nacional, que también el INTI está sufriendo el desguace y ya despidieron a tres compañeros y compañeras. Que SENASA está en alerta", le dijo a Perfil.

El Ejecutivo indica que no parte de un número fijo de reducciones, sino que resuelve los recortes a partir del análisis en cada sección. Entre los organismos mencionados como posibles blancos de los recortes aparecen el Indec, el Conicet, la Coneau, ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, Enargas, ENRE, el INTA, el INTI, Senasa y el Enacom.