Sueldo: cuánto ganará un gendarme por lo trabajado en marzo 2026 y qué pasará con los aumentos

La escala salarial vigente muestra diferencias importantes según la jerarquía. Se muestran los montos corresponden al haber básico y sus adicionales

Los gendarmes cobran en marzo de 2026 exactamente lo mismo que en diciembre pasado. El congelamiento abarca a todo el personal de la fuerza, desde el rango más bajo hasta el Comandante General.

La razón es simple: el Ministerio de Seguridad de la Nación todavía no publicó ninguna resolución que actualice los haberes para 2026, por lo que sigue vigente la Resolución 944/2025 del año anterior.

El panorama es idéntico en todas las fuerzas federales. La Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal atraviesan la misma situación.

No hay en el Boletín Oficial ningún anuncio de suba salarial para marzo. Sin embargo, fuentes oficiales suelen comunicar actualizaciones cerca de las fechas de cobro, por lo que un anuncio en las próximas semanas no está descartado.

Cuánto cobra cada rango de Gendarmería en marzo 2026

La escala salarial vigente muestra diferencias importantes según la jerarquía. Los montos corresponden al haber básico sin adicionales por antigüedad, zona o funciones específicas.

Entre los rangos superiores, los sueldos son:

Comandante General: $2.635.216

Comandante Mayor: $2.398.955

Comandante Principal: $2.153.607

Comandante: $1.771.955

Segundo Comandante: $1.453.912

Los rangos intermedios perciben:

Primer Alférez: $1.226.738

Alférez: $1.089.756

Subalférez: $990.687

Suboficial Mayor: $1.533.000

Suboficial Principal: $1.387.330

Sargento Ayudante: $1.261.209

En los rangos de tropa, los haberes son:

Sargento Primero: $1.146.554

Sargento: $1.042.322

Cabo Primero: $947.565

Cabo: $861.423

Gendarme: $783.112

Gendarme II: $711.920

Estos valores representan el piso salarial. Cada efectivo suma adicionales según su situación particular, lo que puede elevar considerablemente el monto final.

El plus por prevención barrial que cobran algunos gendarmes

Ciertos efectivos reciben un suplemento específico por tareas de prevención barrial. El monto varía según el rango y la función desempeñada.

Los adicionales más destacados son:

Comandante General: $1.099.756

Comandante: $707.647

Suboficial Mayor: $647.790

Sargento: $471.979

Gendarme: $358.473

Este suplemento se suma al haber básico. No todos los efectivos lo perciben, solo quienes cumplen tareas específicas en territorio urbano.

Qué requisitos se necesitan para entrar a Gendarmería

Quienes quieran incorporarse a la fuerza deben cumplir condiciones básicas de ingreso. Los requisitos incluyen ser argentino nativo o por opción, tener DNI vigente, y estar en el rango de edad entre 17 y 25 años.

También hay exigencias físicas y de presentación personal:

Cumplir con requisitos de estatura mínima

No tener tatuajes visibles en rostro, cuello o zonas que queden expuestas con el uniforme

Los aspirantes pasan por un proceso de selección que incluye pruebas físicas, psicológicas y médicas antes de ingresar a la formación.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en marzo 2026

El personal militar percibe sus haberes según la resolución conjunta 1/2026 de los ministerios de Economía y Defensa. La escala también muestra amplias diferencias entre rangos.

Entre los rangos superiores:

Teniente General / Almirante / Brigadier General: $2.866.115

General de División / Vicealmirante: $2.555.944

Coronel / Capitán de Navío: $2.039.752

Teniente Coronel: $1.773.466

Los rangos medios cobran:

Capitán: $1.157.154

Teniente: $927.877

Subteniente: $840.353

Suboficial Mayor: $1.433.055

En los rangos de tropa, los sueldos son:

Sargento: $889.398

Cabo: $738.764

Voluntario: desde $622.720

Al igual que en Gendarmería, estos montos representan el haber básico. Los adicionales pueden incrementar significativamente el salario final.

El Gobierno reformó el sistema de salud militar

En febrero de 2026, el Ejecutivo avanzó con una reestructuración del sistema de cobertura médica para las fuerzas. A través del decreto 88/2026, se dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que fue reemplazado por dos nuevas entidades: una destinada al personal militar y otra para las fuerzas de seguridad.

El cambio apunta a separar la gestión de salud entre ambos sectores. Cada nueva entidad tendrá autonomía operativa y presupuestaria, según establece el decreto.

La transición está en marcha y las autoridades prometieron que no habrá discontinuidad en la atención durante el proceso de reorganización.

Crece la expectativa por una actualización salarial

Mientras no aparezca una nueva resolución en el Boletín Oficial, los salarios actuales seguirán rigiendo para todo el personal de Gendarmería y las demás fuerzas federales.

Dentro de las filas crece la expectativa por una actualización. La inflación de los primeros meses de 2026 ya erosionó el poder adquisitivo de los haberes congelados desde diciembre.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad no dieron señales públicas sobre cuándo podría llegar un ajuste. La incertidumbre se extiende a todas las fuerzas federales, que esperan una definición oficial en las próximas semanas.