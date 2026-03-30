El Gobierno oficializó las subas escalonadas para el personal de la administración pública hasta mayo. Cuáles son los topes mes a mes

En su cruzada por recortar el gasto del Estado y de mantener a raya la inflación poniéndole un "techo" no oficial a los salarios, el Gobierno aumentó por decreto los sueldos de los empleados de la Administración Pública Nacional para los primeros 5 meses del año.

Las subas definidas en el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial, afectan tanto al personal permanente como al transitorio de la APN. La medida, que tiene carácter retroactivo, se instrumentó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes.

Subas mes a mes

El cronograma de incrementos que figura en el Decreto se aplicará de forma escalonada bajo el siguiente esquema:

2,50% para enero,

2,20% en febrero,

2% en marzo,

1,70% en abril

1,50% en mayo.

Estas subas se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Estos topes se ubicaron en $791.210 para el primer mes del año y alcanzarán los $851.392 hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

A su vez, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo. El objetivo de la medida es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades.

La normativa impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector. La actualización abarca desde los reintegros por gastos de comida y movilidad.