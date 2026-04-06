Este lunes arranca la inscripción a dos importantes líneas de las Becas Progresar, que asisten financieramente a quienes quieren cursar estudios superiores

Este lunes arrancan las inscripciones a dos importantes líneas del programa de Becas Progresar, las asistencias financieras del Estado Nacional para interesados en completar su formación de nivel primario, secundario y superior. Los montos no recibieron una actualización desde el año pasado pero sí los requisitos.

A continuación, todos los datos necesarios para inscribirse a las Becas Progresar 2026.

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

A diferencia de lo que ocurrió en año anteriores, esta vez la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano decidieron no actualizar los montos que abonan las Becas Progresar.

Esto significa que se mantienen en 2026 los montos en $35.000 mensuales para todas las líneas de Progresar (Obligatorio, Superior, Enfermería y Trabajo).

También se mantiene la retención del 20% mensual: el estudiante cobra $28.000 netos por mes, y los $7.000 restantes se acumulan para ser pagados al final del ciclo lectivo, siempre que se acredite la regularidad académica.

Quienes se anoten en esta primera convocatoria cobrarán hasta 12 cuotas. Y quienes lo hagan en la segunda vuelta (agosto/septiembre), cobrarán solo 6 cuotas.

Inscripciones 2026

A diferencia de otros años donde la fecha era unificada, en 2026 se han definido ventanas específicas para cada línea de asistencias educatiivas:

Progresar Obligatorio : 27 de marzo al 24 de abril

: 27 de marzo al 24 de abril Educación Superior : 6 de abril al 30 de abril

: 6 de abril al 30 de abril Progresar Enfermería : 6 de abril al 30 de abril

: 6 de abril al 30 de abril Formación Profesional: 27 de abril al 27 de noviembre

Por eso, las inscripciones que arrancan hoy son para las Becas Progresar para hacer carreras de grado y terciarias, así como la carrera de Enfermería, que es una de las prioritarias en el plan nacional de educación.

Requisitos para las Becas Progresar 2026

Tope de ingresos

Los requisitos para aplicar a las Becas Progresar varían segun la línea a la cual se aplica. Pero en todos los casos el Tope de Ingresos familiares para solicitar las Becas Progresar en 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Con el SMVM de marzo 2026 en $352.400, el tope familiar queda aproximadamente en $1.057.200 para calificar a la asistencia de estudios.

Las pensiones no contributivas por invalidez quedan excluidas de este cálculo.

Requisitos para las Becas de Educación Superior y Progresar Enfermería

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

nativo o naturalizado, o de al menos 5 años en el país, con DNI. Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad. Estudiantes avanzados: hasta 30 años. Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

y al momento de la inscripción. Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso .

. Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Los beneficiarios de todas las líneas de Becas Progresar tienen un plazo de 30 días para informar cualquier cambio en su situación laboral, académica o patrimonial a través de la plataforma Progresar o Mi Argentina.

En cuanto a la continuidad, se dispuso que la beca podrá renovarse hasta cuatro años para quienes cursen la educación obligatoria. En el caso de Formación Profesional, el beneficio solo podrá extenderse hasta dos cursos por ciclo lectivo.

Inscripciones

A partir de este lunes 6 de abril están ya abiertas las inscripciones a las líneas de Becas Progresar de Educación Superior y Progresar Enfermería. La misma se concreta a partir de la página web oficial del programa. A la vez, para que la inscripción sea exitosa, es necesario tener actualizado el perfil del beneficiario en la aplicación Mi Argentina, mediante la cual se realiza la validación de datos biométricos y de domicilio.