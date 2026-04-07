Partidos en el trabajo, adaptar las oficinas y dinámicas para la Copa del Mundo 2026. Qué harán adidas, La Caja, Funbag y otras empresas

Si bien la similitud horaria hará que muchos de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se jueguen en horarios de tarde o nocturnos, las empresas en el país ya se preparan para generar el entorno de equipo para vivir la Copa FIFA puertas adentro.

Actividades de team building, campañas de comunicación de valores y el famoso prode del Mundial son solo algunas propuestas que van más allá de contenido lúdico. En algunos casos, hasta se organizaron certámenes con un viaje al Mundial como premio.

Los mundiales son una oportunidad de aprovechar la unidad de los colaboradores en pos de un objetivo común, para trabajar la cultura organizacional y de formentar la conexión del entorno de trabajo como escenario para esos momentos inolvidables que ofrece el fútbol cada 4 años.

Las empresas ya están diseñando planes para operar durante un fenómeno que atraviesa todas las áreas de la organización. Pero todas remarcan lo mismo: la clave es que no sean campañas aisladas, sino que mantengan la coherencia con la cultura corporativa del día a día de la compañía.

Adidas, con el fútbol en la piel

La marca alemana de las tres tiras apuesta siempre fuerte a cada Mundial de la FIFA y una vez más vestirá a la Selección argentina campeona del mundo que defiende su título.

¿El Mundial hace que cambie algo puertas adentro en una compañía que ya respira deporte? "Sí, definitivamente el Mundial cambia la energía del equipo. Incluso quienes no tenían el hábito tan incorporado terminan contagiándose. Cuando entrás a la compañía, empezás a vivir el deporte de otra manera. Se vuelve un pilar del día a día, una forma de conectar, de compartir y de sentirnos parte de algo más grande. Y cuando llega un evento como el Mundial, más aún después de venir de un campeonato que ganamos, esa energía se potencia al máximo", compartió Fernanda Gazal, Sr Director Human Resources de adidas en Argentina.

Cosultada por iProfesional, Gazal mencionó que el cronograma de los partidos de la Copa del Mundo no cambia la estructura de la rutina laboral pero si la manera de trabajar y el entusiasmo: "Hay más conexión entre los equipos y una vibra colectiva muy fuerte que se siente en todos lados. Desde ese lugar, diseñamos y potenciamos esa energía a través de distintas experiencias para nuestros empleados."

Contó que se acaba de definir una competencia interna inmersiva, pensada en tres olas con instancias eliminatorias, que tuvo como premio llevar a uno de los empleados al Mundial en junio. "Primero pusimos a prueba el conocimiento sobre fútbol y sobre la marca. Luego vivimos una instancia más física, donde la coordinación, la agilidad y el trabajo en equipo fueron claves para avanzar. Y todo culminó con una final de película en un cine, donde logramos recrear un clima muy cercano al de una definición real: adrenalina, espíritu de equipo y muchísima pasión", comentó la líder de adidas Argentina.

Argentina vuelve a defender el título mundial vestido de las tres tiras

La instancia mundialista no será solo sobre competencias y sorteos sino que los valores clave de la empresa, que de por sí están vinculados al deporte -el trabajo en equipo, la colaboración genuina, el compromiso con el resultado y con el otro, la búsqueda constante de mejora y la mentalidad de alto rendimiento-, se pondrán en juego en distintas dinámicas.

"Como en cualquier disciplina deportiva, entendemos que nadie gana solo, que los vínculos importan y que la diversidad y la inclusión no son conceptos abstractos, sino prácticas cotidianas que hacen a equipos más fuertes y a mejores resultados. También trabajamos mucho la resiliencia. El deporte enseña a adaptarse, a aprender cuando las cosas no salen como se espera y a tener la capacidad de "dar vuelta el partido"", dijo Gazal. Asimismo, se enfatizará el compromiso social de la marca, llevando su impacto a contextos vulnerables, reforzando el impacto más allá del negocio. "El deporte se convierte en un vehículo para construir cultura, desarrollar personas y fortalecer el sentido de pertenencia desde un lugar auténtico, coherente y profundamente alineado con quiénes somos," dijo la directiva.

"Nos esperan meses fuertes con más activacion