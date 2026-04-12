Mediante cursos online gratuitos, Anthropic promueve el uso de su herramienta de Inteligencia Artificial, Claude, que es un estándar de empleabilidad

En un mercado laboral argentino que muestra señales de saturación en roles tradicionales, la capacidad de dominar la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser un "plus" y pasó a ser casi un requisito de supervivencia. En este escenario, Anthropic, la compañía detrás de Claude, lanzó una serie de programas de formación gratuita que prometen democratizar el acceso a las habilidades digitales más demandadas del año.

La academia Anthropic: formación sin costo

A través de su plataforma Anthropic Academy, la empresa ofrece trayectos de aprendizaje diseñados tanto para principiantes como para desarrolladores avanzados. Estos cursos no solo enseñan a usar una herramienta, sino a integrar la IA en flujos de trabajo reales.

Los pilares de su oferta educativa actual incluyen:

Claude 101: Un curso introductorio para dominar tareas cotidianas y entender las funciones principales del asistente.

Un curso introductorio para dominar tareas cotidianas y entender las funciones principales del asistente. AI Fluency (Fluidez en IA): Un programa fundamental sobre cómo colaborar con sistemas de IA de forma segura, ética y eficiente.

Un programa fundamental sobre cómo colaborar con sistemas de IA de forma segura, ética y eficiente. Building with the Claude API: Orientado a perfiles técnicos que buscan desarrollar aplicaciones propias utilizando los modelos de Anthropic.

Orientado a perfiles técnicos que buscan desarrollar aplicaciones propias utilizando los modelos de Anthropic. Introduction to Agent Skills: Una de las habilidades más valoradas en 2026, centrada en configurar "agentes" que automatizan procesos complejos.

Al momento de cierre de esta nota, la Anthropic Academy tiene una oferta de 16 cursos. Algunos son temáticos, como los que están dirigidos a docentes o a estudiantes, y otros más generales, como los que enseñan a utilizar Claude como un compañero de trabajo.

La ventaja principal es que al finalizar los módulos y evaluaciones, la plataforma otorga certificaciones digitales que pueden compartirse en LinkedIn, validando la "alfabetización en IA" del usuarios ante reclutadores.

Por el contrario, la desventaja es que a diferencia de los cursos que ofrecen gratuitamente otras compañías como Google, los de Anthropic están solo en inglés.

¿Qué es Anthropic y por qué está sacudiendo el tablero global?

Fundada en 2021 por exmiembros de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como la alternativa segura en el mundo de la IA generativa. A diferencia de otros gigantes, su enfoque principal es la IA Constitucional: un método de entrenamiento donde el modelo se rige por una "constitución" de principios éticos para garantizar respuestas confiables y alineadas con los valores humanos.

Su familia de modelos, Claude, es reconocida por tres diferenciales que la hacen indispensable para el sector corporativo y profesional en 2026: