Con la IA agéntica expandiéndose a todas las empresas, las habilidades más humanas son las que hacen la diferencia en el trabajo

En el mercado laboral argentino de 2026, los títulos académicos y el dominio técnico pueden llegar a ser lo menos relevante en una entrevista para conseguir trabajo. Con la consolidación de la inteligencia artificial (IA) agéntica, capaz de razonar y ejecutar procesos de forma autónoma, y una automatización que alcanza gran parte de las tareas diarias, las empresas dejan de contratar "expertos en herramientas" para buscar "expertos en humanidad".

Hoy, la ventaja competitiva no reside en lo que sabemos hacer, sino en quiénes somos y cómo lo comunicamos.

El nuevo estándar: habilidades blandas sobre las duras

El escenario profesional actual es hipercompetitivo y globalizado. En este contexto, las habilidades técnicas (hard skills) funcionan simplemente como el "ticket de entrada". Sin embargo, lo que define la contratación efectiva es el despliegue de las habilidades blandas (soft skills).

Según el último informe de WeWork y Michael Page, la productividad hoy está ligada a la capacidad de los equipos para colaborar en entornos flexibles. Esto provocó que las organizaciones desplacen su mirada hacia cuatro competencias clave:

Adaptabilidad y resiliencia : La capacidad de aprender y ajustarse a nuevos roles y herramientas en tiempo real.

: La capacidad de aprender y ajustarse a nuevos roles y herramientas en tiempo real. Pensamiento crítico : Evaluar opciones y tomar decisiones fundamentadas, algo que sigue siendo un sello distintivo del profesional humano frente a la IA.

: Evaluar opciones y tomar decisiones fundamentadas, algo que sigue siendo un sello distintivo del profesional humano frente a la IA. Comunicación asertiva: La habilidad de transmitir la identidad profesional con claridad y coherencia.

La habilidad de transmitir la identidad profesional con claridad y coherencia. Pensamiento "Out of the box": Desafiar lo establecido para encontrar soluciones disruptivas que la lógica algorítmica no puede prever.

La preparación interna: el consejo de los expertos

Muchos candidatos cometen el error de dedicar el 90% de su esfuerzo a investigar a la empresa y solo el 10% a entenderse a sí mismos. María Inés Solé, Técnica en liderazgo Ontológico especializada en Coaching Vocacional, certificada por la Federación Internacional de Coaching (ICF), comparte cinco consejos para una preparación interna efectiva:

Definir el propósito: antes de postularte, buscar claridad sobre tus motivos. El trabajo personal previo es el que sostiene tu discurso.

antes de postularte, buscar claridad sobre tus motivos. El trabajo personal previo es el que sostiene tu discurso. Solicitar acompañamiento: considerar sesiones de coaching puede ser una excelente herramienta para despejar dudas, miedos o inquietudes antes de la entrevista

considerar sesiones de coaching puede ser una excelente herramienta para despejar dudas, miedos o inquietudes antes de la entrevista Aceptar y transformar las emociones : la ansiedad y el nerviosismo son partes naturales del proceso, es necesario darles espacio y transformarlos en energía positiva, recordando que lo que nos importa genera emoción.

: la ansiedad y el nerviosismo son partes naturales del proceso, es necesario darles espacio y transformarlos en energía positiva, recordando que lo que nos importa genera emoción. Cuidar el diálogo interno : tu mente escucha lo que te decis. Durante la preparación, hablate con amabilidad y optimismo; la confianza se construye desde adentro.

: tu mente escucha lo que te decis. Durante la preparación, hablate con amabilidad y optimismo; la confianza se construye desde adentro. Conectar con tu historia y logros: honra tu recorrido. Al relatar tus logros, busca transmitir coherencia y credibilidad para que tu experiencia resuene de forma auténtica.

Las habilidades blandas clave

Según el último estudio "Habilidades más buscadas" de Bumeran, existe un consenso casi total entre los especialistas en Recursos Humanos: el 90% de los expertos locales considera que las habilidades son determinantes al incorporar un nuevo talento.

El 68% de los especialistas afirma que las habilidades blandas o "soft skills" son las más buscadas pero, al mismo tiempo, las más difíciles de hallar en los candidatos. En este escenario, dos competencias específicas emergen: empatía y comunicación.

Las habilidades humanas más buscadas en 2026 se agrupan en los siguientes ejes:

Inteligencia Emocional : fundamental para navegar procesos de selección basados en coaching y valores.

: fundamental para navegar procesos de selección basados en coaching y valores. Autoconocimiento: la base para transmitir coherencia y credibilidad en las entrevistas.

la base para transmitir coherencia y credibilidad en las entrevistas. Colaboración en espacios híbridos : capacidad de generar valor en interacciones cara a cara enriquecidas por tecnología.

: capacidad de generar valor en interacciones cara a cara enriquecidas por tecnología. Resolución de problemas complejos: aplicación del pensamiento crítico por sobre el procesamiento de datos.

A éstas, el reporte de WeWork y Michael Page agrega otras relacionadas como adaptabilidad y flexibilidad, pensamiento crítico y la capacidad de razonar "fuera de la caja".

La importancia de estas habilidades se potencia en los nuevos espacios de trabajo. La tendencia de la presencialidad con propósito en oficinas flexibles busca, precisamente, potenciar el encuentro cara a cara y la colaboración creativa.

"El verdadero diferencial de las organizaciones no está en la tecnología, sino en las personas que saben adaptarse, colaborar y generar impacto", señala Claudio Hidalgo, Presidente de WeWork Latinoamérica. En 2026, el profesional más valorado es aquel que logra una fusión coherente entre su conocimiento técnico y una identidad profesional sólida y humana.