Inscribite para acceder a capacitación profesional con rotaciones, mentores expertos, obra social premium y beneficios exclusivos durante un año

Pan American Energy (PAE) abrió las inscripciones para su programa de Jóvenes Profesionales 2026. La convocatoria está dirigida a recién graduados con buen desempeño académico y dominio avanzado de inglés que quieran arrancar carrera en el sector energético.

El programa arranca en julio de 2026 y tiene una duración aproximada de un año. Durante ese período, los seleccionados van a rotar por distintas áreas de la compañía, recibir capacitación práctica y contar con mentores asignados.

Las postulaciones se gestionan 100% online a través del sitio oficial de PAE. No es una búsqueda laboral tradicional: el objetivo de la empresa es formar perfiles con potencial de crecimiento a largo plazo dentro de su estructura, no solo cubrir vacantes puntuales.

Qué ofrece el programa de Jóvenes Profesionales de PAE

El esquema está diseñado como una experiencia de formación intensiva. Los participantes van a trabajar en proyectos reales mientras aprenden cómo funciona el negocio energético desde adentro.

Cada joven profesional va a tener asignado un tutor y un mentor. Ese acompañamiento busca acelerar el desarrollo profesional y facilitar la integración a la cultura de la compañía.

Además, PAE cubre los costos de relocalización si el puesto requiere mudarse. Esto incluye alojamiento y transporte durante el período del programa.

La rotación por diferentes sectores permite que los participantes entiendan de manera integral cómo opera una empresa energética: desde exploración y producción hasta gestión comercial y operaciones.

Quién puede postularse y qué requisitos hay que cumplir

La convocatoria apunta a graduados recientes. PAE busca perfiles que se destaquen por su rendimiento académico sobresaliente y que hablen inglés con fluidez avanzada.

También evalúa la afinidad de los candidatos con los valores corporativos de la empresa. La idea es sumar gente con vocación de construir una carrera a largo plazo en el sector.

El programa representa una puerta de entrada estratégica para quienes quieren insertarse en una industria que demanda cada vez más perfiles técnicos, operativos y de gestión altamente calificados.

Qué beneficios incluye la propuesta desde el primer día

Los jóvenes profesionales seleccionados acceden a un paquete de compensación competitiva más una serie de beneficios que complementan la experiencia formativa.

El plan de salud es uno de los destacados: cobertura con Swiss Medical Priority, una de las prepagas de mayor alcance del mercado argentino.

Pero hay más. PAE ofrece días adicionales de vacaciones por encima del mínimo legal y un día libre especial por cumpleaños. También incluye acceso a gimnasios con descuentos corporativos y beneficios en combustible.

Las alianzas corporativas suman descuentos en comercios, restaurantes y servicios varios. A eso se agregan programas de bienestar y aprendizaje continuo que funcionan durante todo el año.

El combo de beneficios está pensado para equilibrar desarrollo profesional con calidad de vida, un factor cada vez más valorado por las nuevas generaciones que entran al mercado laboral.

Otras oportunidades para estudiantes y talentos en formación

Además del programa principal de Jóvenes Profesionales, PAE mantiene activas otras iniciativas dirigidas a quienes todavía están estudiando o recién se gradúan.

Las pasantías nacionales duran entre 6 y 18 meses. Están pensadas para estudiantes que cursan los últimos años de sus carreras y buscan dar sus primeros pasos en el mercado laboral mientras terminan de formarse.

También hay pasantías internacionales. Estas convocan a estudiantes del exterior que quieren hacer una experiencia profesional en Argentina vinculada a su área de estudio. El formato incluye intercambio cultural y networking global.

Este abanico de propuestas refleja una estrategia de captación temprana: PAE busca identificar talento joven antes de que termine la universidad y acompañarlo en distintas etapas de su formación.

Por qué el sector energético intensifica la búsqueda de talentos

La convocatoria de PAE se inscribe en un contexto más amplio. Las empresas de energía están acelerando la búsqueda de recursos humanos calificados porque la industria se volvió más compleja.

Los desafíos técnicos y operativos crecieron. La gestión de proyectos energéticos requiere perfiles cada vez más especializados. Y las nuevas tecnologías obligan a las compañías a renovar constantemente sus equipos.

Pan American Energy tiene más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Opera en todas las etapas del negocio: exploración, producción, refinación y comercialización. Esa escala representa una oportunidad concreta de aprendizaje para quienes arrancan.

La empresa maneja operaciones en Chubut, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz. También tiene presencia en Bolivia. Ese alcance territorial implica diversidad de proyectos y tipos de operación, lo que enriquece la experiencia formativa.

Cómo postularse al programa de Jóvenes Profesionales

La inscripción se hace exclusivamente de manera online. Hay que entrar al sitio oficial de PAE y completar el formulario de postulación en la sección Careers.

El proceso de selección incluye varias etapas. Después de la aplicación inicial, la empresa evalúa los perfiles y convoca a entrevistas a quienes cumplan con los requisitos básicos.

PAE recomienda tener actualizados todos los datos de contacto y adjuntar un CV completo con información académica detallada. El dominio de inglés suele evaluarse durante las entrevistas, así que conviene prepararse.

Con esta nueva edición del programa, la compañía refuerza una tendencia que gana terreno en el sector: el crecimiento sostenido no depende solo de la inversión en infraestructura, sino también de la capacidad de atraer, formar y retener talento joven con visión de largo plazo.