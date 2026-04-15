El salario base se mantiene sin modificaciones. Presentismo, antigüedad y extras como las horas adicionales hacen variar el sueldo final

Durante el presente mes abril, los salarios de los barrenderos no muestran cambios con respecto a los meses anteriores. Esto se debe a que no se anunciaron nuevos acuerdos paritarios, por lo que continúan vigentes los valores establecidos en la última negociación salarial, que sigue siendo la referencia actual para todos los trabajadores comprendidos.

Cuál es el salario básico de un barrendero en abril de 2026

Los ingresos de los barrenderos en la Ciudad se encuentran regulados por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, correspondiente al gremio de Camioneros. Dentro de este marco, el sueldo básico de un trabajador encuadrado como peón general de barrido y limpieza se ubica en $1.150.099,26.

Este valor representa el punto de partida dentro de la escala salarial del sector. Asimismo, en el caso de los recolectores de residuos, el salario básico asciende a $1.161.181,39. En una categoría superior se encuentran los choferes de camiones de recolección, quienes perciben un básico de $1.259.262,14.

Estas diferencias responden a la complejidad de las funciones y a las responsabilidades asociadas a cada puesto dentro del sistema de higiene urbana. Estos montos se mantienen sin cambios durante abril, ya que no hubo nuevas actualizaciones salariales. De esta forma, el esquema vigente continúa regido por el último acuerdo paritario disponible.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Más allá del sueldo básico, el ingreso final de un barrendero puede incrementarse a partir de distintos adicionales contemplados en el convenio. Estos conceptos tienen un impacto directo en el valor mensual que perciben los trabajadores.

Uno de los principales es el adicional por antigüedad, que implica un incremento del 1% sobre el salario por cada año trabajado. Se trata de un componente que reconoce y remunera la permanencia de un empleado, lo que genera diferencias entre empleados con distinta trayectoria.

Otro de estos conceptos es el presentismo, el cual funciona como un incentivo económico para quienes mantienen una asistencia regular y sin ausencias injustificadas. Este adicional puede representar un porcentaje significativo dentro del sueldo total.

A esto se agrega las horas extras, las cuales se pagan con recargos dependiendo del momento en que se realicen, ya sea en días hábiles, fines de semana o feriados. En muchos casos, este concepto se convierte en un complemento importante para elevar el ingreso mensual.

En conjunto, estos adicionales hacen que el salario de bolsillo varie considerablemente entre trabajadores que comparten la misma categoría, dependiendo de su antigüedad, asistencia y carga horaria.

Cómo se organiza el servicio de limpieza en la Ciudad

El sistema de higiene urbana en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividido en distintas zonas operativas. Cada una de ellas está a cargo de empresas concesionarias privadas o, en algunos casos, del propio Estado a través de organismos específicos.

Entre las firmas que prestan el servicio se encuentran Cliba, Aesa y Solbayres, que operan en diferentes comunas de la ciudad. A su vez, el Ente de Higiene Urbana administra determinadas áreas, complementando el esquema general.

Esta organización permite distribuir las tareas de barrido y recolección de residuos en todo el territorio porteño, aunque no modifica el esquema salarial, que se rige por el mismo convenio para todos los trabajadores.

En cuanto al panorama a futuro, las negociaciones salariales siguen abiertas. El contexto inflacionario sigue siendo un factor determinante en la discusión paritaria, por lo que se espera que en los próximos meses se definan posibles actualizaciones.

Mientras tanto, abril de 2026 se presenta como un período sin cambios en las escalas salariales, consolidando los valores actuales como referencia para los trabajadores del sistema de limpieza urbana en la Ciudad de Buenos Aires.