Los gremios que reciben aumento en abril 2026 y el que logró la suba más alta del mes

Las paritarias de abril 2026 traen aumentos, sumas fijas y revisiones que tienen un impacto en los salarios de distintos gremios

En abril de 2026, distintos gremios alcanzaron nuevos acuerdos salariales que impactan de forma directa en los ingresos de miles de trabajadores en todo el país. Las paritarias incorporaron aumentos escalonados, sumas fijas y mecanismos de revisión que buscan acompañar la evolución de los precios.

Las actualizaciones no son uniformes y varían según el sector. Mientras algunos rubros lograron incrementos moderados sobre los básicos, otros combinan mejoras con pagos extraordinarios o cambios en la estructura salarial.

Empleados de Comercio: aumento escalonado y sumas fijas

El convenio colectivo 130/75, que abarca a los trabajadores de comercio, estableció una suba total del 5% sobre los salarios básicos. Este incremento se aplica de forma escalonada y no acumulativa, tomando como referencia los valores de marzo junto con las sumas no remunerativas vigentes.

Durante abril, se aplica el primer tramo del aumento, equivalente al 2% con carácter remunerativo para todas las categorías. En paralelo, se mantuvieron como no remunerativas las sumas de $40.000 y $60.000 correspondientes a marzo.

Estos valores se mantendrán bajo esa condición hasta junio, momento en el que el total de $100.000 se incorporará al salario base en julio de 2026. Al mismo tiempo, se acordó el pago de una suma fija extraordinaria de $20.000 mensuales durante abril, mayo y junio. Al igual que en el caso anterior, el monto correspondiente a junio se integrará al básico a partir de julio.

Estas sumas presentan características específicas: se extinguen con cada pago, salvo las que se incorporan posteriormente al básico, se computan para adicionales como antigüedad, presentismo, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones, y no generan aportes ni contribuciones, con excepción de los destinados a la obra social OSECAC y aportes sindicales.

Por último, se estableció una contribución patronal extraordinaria de $28.000 por trabajador, destinada a la obra social del sector.

Trabajadores rurales: subas y nuevo esquema de negociación

La actividad rural también registró actualizaciones salariales a través del acuerdo alcanzado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El incremento se distribuye entre marzo y mayo de 2026 y tiene impacto directo en el salario del peón general.

Los valores fijados son los siguientes: en marzo, el salario se ubicó en $1.035.939; en abril asciende a $1.067.018; y en mayo llegará a $1.093.693. En total, el aumento del trimestre alcanza el 9,2%, con una mejora nominal de $92.785.

Este acuerdo se da en un contexto de cambios en el esquema de negociación salarial. A partir de las modificaciones introducidas por la Ley 27.802, la definición de salarios pasa de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario a la negociación colectiva bajo la Ley 14.250.

El nuevo sistema establece que los salarios deben ser definidos mediante acuerdos paritarios, contar con homologación oficial, no ubicarse por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil y contar con la intervención de la CNTA en el proceso. Es importante tener presente que el convenio aún se encuentra a la espera de homologación para su aplicación plena.

Construcción: incremento y sumas no remunerativas

El sector de la construcción, regido por el convenio 76/75, también presenta novedades en abril. El acuerdo vigente establece un incremento del 1,9% sobre los salarios básicos, calculado sobre los valores al 31 de marzo. Este ajuste se suma al 2% aplicado en marzo.

Además del aumento porcentual, se mantiene el pago de sumas no remunerativas que se liquidan de manera quincenal. Para la Zona A, los montos son los siguientes: $78.400 para serenos y ayudantes, $83.500 para medio oficial, $91.000 para oficial y $99.800 para oficial especializado. Estos montos incluyen adicionales por zona y están sujetos a aportes a la obra social.

El acuerdo también contempla un aporte solidario del 2% mensual y una contribución empresaria extraordinaria de $6.000 por trabajador durante abril y mayo. La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de mayo de 2026, con una instancia de revisión prevista para junio.

UECARA: aumentos acumulativos y comisión de seguimiento

En el caso de UECARA, bajo el convenio colectivo 660/13, se definió un esquema de incrementos acumulativos que se distribuyen entre marzo y mayo.

El aumento fue del 2% en marzo, del 1,9% en abril y del 1,8% en mayo. A esto se suman los montos no remunerativos según la categoría, junto con aportes a la obra social y actualizaciones en las escalas salariales.

El acuerdo también incorpora cláusulas de absorción, que permiten compensar incrementos ya otorgados, y prevé la creación de una comisión de seguimiento encargada de evaluar la evolución económica del sector.

Camioneros: incorporación de sumas al básico

El convenio 40/1989 del sector de Camioneros introduce modificaciones relevantes a partir de abril. Uno de los puntos principales es la incorporación al salario básico de la suma no remunerativa correspondiente a marzo.

En el caso de los choferes de primera categoría, este monto asciende a $49.471 y pasa a integrar el salario remunerativo, impactando en el cálculo de adicionales.

El acuerdo también establece nuevas escalas salariales para el período comprendido entre marzo y agosto de 2026. Además, se incorpora el Premio por Presentismo y Puntualidad con carácter remunerativo en determinadas ramas.

Se mantienen, por otra parte, las contribuciones extraordinarias a obras sociales, la cláusula de paz social y una instancia de revisión prevista para junio.

Farmacéuticos y bioquímicos: salarios más elevados

El sector farmacéutico y bioquímico presenta algunos de los niveles salariales más altos dentro de los acuerdos de abril. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) definió incrementos para distintos convenios vigentes.

Para los directores técnicos, los salarios básicos se establecieron en $3.444.000 en abril, $3.549.000 en mayo y $3.624.000 en junio. Estos valores corresponden al ingreso base, sobre el cual se aplican adicionales.

A los montos mencionados se suman conceptos vinculados a competencias, gestión y permanencia, que elevan el ingreso en aproximadamente un 30%. De esta manera, el salario estimado para junio ronda los $4.700.000. El acuerdo alcanza exclusivamente a los trabajadores afiliados al sindicato.

Un escenario con aumentos y revisiones constantes

Las paritarias de abril muestran un panorama heterogéneo, con incrementos que varían según la actividad y combinan distintas herramientas salariales. En muchos casos, las sumas no remunerativas continúan siendo un recurso fundamental, junto con mecanismos de absorción y aportes extraordinarios.

A su vez, la mayoría de los acuerdos incluye cláusulas de revisión en el corto plazo, lo que anticipa nuevas instancias de negociación en función de la evolución de la inflación y la actividad económica.

En algunos sectores, como el rural, también se observan cambios en el marco normativo que modifican la forma en que se definen los salarios, incorporando nuevas dinámicas en la discusión paritaria.

De esta manera, abril se posiciona como un mes clave en la actualización de ingresos, con acuerdos que combinan aumentos, pagos adicionales y revisiones futuras para distintos gremios en todo el país.