Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en abril 2026
Cuando es necesario realizar un arreglo en casa o encarar una obra, una de las primeras preguntas que surge es cuánto cuesta contratar mano de obra calificada. Desde una simple reparación hasta trabajos más complejos, los precios pueden variar considerablemente.
Tareas como solucionar una filtración, instalar una conexión eléctrica o realizar arreglos de albañilería requieren profesionales específicos, y sus honorarios dependen tanto del tipo de trabajo como del nivel de dificultad involucrado.
Conocer cuánto cobran albañiles, electricistas y plomeros es fundamental para quienes necesitan resolver problemas en el hogar. Mientras algunos rubros cuentan con referencias salariales fijadas por convenios, muchos trabajadores independientes establecen sus propias tarifas, lo que genera diferencias según la zona, la urgencia y las características del servicio.
Cuánto cobra un albañil por su trabajo en abril 2026
Recientemente hubo una actualización de los salarios que perciben los albañiles. En este sentido, los valores para la Zona A en abril son los siguientes:
- Oficial especializado: básico de $6.011 por hora
- Oficial: $5.142 por hora
- Medio oficial: $4.752 por hora
- Ayudante: $4.374 por hora
Para la Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut), los valores de referencia son los siguientes:
- Oficial especializado: $6.672 por hora
- Oficial: $5.711 por hora
- Medio oficial: $5.267 por hora
- Ayudante: $4.877 por hora
En cuanto a la Zona C Austral (Tierra del Fuego), se establecieron los siguientes montos:
- Oficial especializado: $12.022
- Oficial: $10.284
- Medio oficial: $9.504
- Ayudante: $8.747
Cuánto cobra un electricista por su trabajo en abril 2026
El trabajo que realiza un electricista, a diferencia de la construcción, no cuenta con una tabla unificada, por lo que se deben tomar en cuenta las tarifas orientativas. Por lo tanto, plataformas como Home Solution se encargan de relevar presupuestos reales de profesionales de distintas ciudades, estableciendo parámetros mínimos y máximos estimativos que se suelen cobrar:
- Búsqueda y reparación de cortocircuitos: de $34.000 a $75.000
- Instalación boca eléctrica completa: $28.000 a $47.000
- Instalación eléctrica para aire acondicionado: $43.000 a $75.500
- Visita de diagnóstico / Presupuestación: de $25.000 a $46.000
- Instalación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000
- Instalación de cocina eléctrica: de $34.500 a $64.000
- Colocación ventilador de techo con luces: entre $47.000 y $76.000
- Colocación de artefactos de iluminación por unidad: de $13.000 a $30.000
- Cambio / instalación de llave térmica o disyuntor: de $24.000 a $37.000
Cuánto cobra un plomero por su trabajo en abril 2026
A diferencia de la construcción, y de la misma forma que el trabajo de electricista, el trabajo de plomería no cuenta con una tabla unificada. Por lo tanto, se deben considerar las tarifas orientativas. En el caso de Home Solutions, las tarifas para el mes de abril son las siguientes:
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Visita de diagnóstico: de $17.000 a $23.000
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Cambio de sifón bajo mesada: de $20.000 a $30.000
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Cambio de grifería: de $30.000 a $50.000
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Instalación de inodoro: de $27.000 a $50.000
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Destapación simple: de $30.000 a $52.000
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Destapación urgente: de $50.000 a $90.000
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Instalación bomba presurizadora: de $54.000 a $109.000