Si estás pensando en realizar un arreglo en el hogar, estos son los montos mínimos y máximos que cobran albañiles, electricistas y plomeros

Cuando es necesario realizar un arreglo en casa o encarar una obra, una de las primeras preguntas que surge es cuánto cuesta contratar mano de obra calificada. Desde una simple reparación hasta trabajos más complejos, los precios pueden variar considerablemente.

Tareas como solucionar una filtración, instalar una conexión eléctrica o realizar arreglos de albañilería requieren profesionales específicos, y sus honorarios dependen tanto del tipo de trabajo como del nivel de dificultad involucrado.

Conocer cuánto cobran albañiles, electricistas y plomeros es fundamental para quienes necesitan resolver problemas en el hogar. Mientras algunos rubros cuentan con referencias salariales fijadas por convenios, muchos trabajadores independientes establecen sus propias tarifas, lo que genera diferencias según la zona, la urgencia y las características del servicio.

Cuánto cobra un albañil por su trabajo en abril 2026

Recientemente hubo una actualización de los salarios que perciben los albañiles. En este sentido, los valores para la Zona A en abril son los siguientes:

Oficial especializado: básico de $6.011 por hora

Oficial: $5.142 por hora

Medio oficial: $4.752 por hora

Ayudante: $4.374 por hora

Para la Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut), los valores de referencia son los siguientes:

Oficial especializado: $6.672 por hora

Oficial: $5.711 por hora

Medio oficial: $5.267 por hora

Ayudante: $4.877 por hora

En cuanto a la Zona C Austral (Tierra del Fuego), se establecieron los siguientes montos:

Oficial especializado: $12.022

Oficial: $10.284

Medio oficial: $9.504

Ayudante: $8.747

Cuánto cobra un electricista por su trabajo en abril 2026

El trabajo que realiza un electricista, a diferencia de la construcción, no cuenta con una tabla unificada, por lo que se deben tomar en cuenta las tarifas orientativas. Por lo tanto, plataformas como Home Solution se encargan de relevar presupuestos reales de profesionales de distintas ciudades, estableciendo parámetros mínimos y máximos estimativos que se suelen cobrar:

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: de $34.000 a $75.000

Instalación boca eléctrica completa: $28.000 a $47.000

Instalación eléctrica para aire acondicionado: $43.000 a $75.500

Visita de diagnóstico / Presupuestación: de $25.000 a $46.000

Instalación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000

Instalación de cocina eléctrica: de $34.500 a $64.000

Colocación ventilador de techo con luces: entre $47.000 y $76.000

Colocación de artefactos de iluminación por unidad: de $13.000 a $30.000

Cambio / instalación de llave térmica o disyuntor: de $24.000 a $37.000

Cuánto cobra un plomero por su trabajo en abril 2026

A diferencia de la construcción, y de la misma forma que el trabajo de electricista, el trabajo de plomería no cuenta con una tabla unificada. Por lo tanto, se deben considerar las tarifas orientativas. En el caso de Home Solutions, las tarifas para el mes de abril son las siguientes: