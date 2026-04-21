Luis Guastini amplía su rol en ManpowerGroup a nivel regional

Tras más de 8 años al frente de la operación local, Guastini asume como Director Regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay

ManpowerGroup anuncia el nombramiento de Luis Guastini como Director Regional para Argentina, Uruguay y Paraguay. En este nuevo rol, el ejecutivo tendrá la responsabilidad de continuar liderando la estrategia y operación de la compañía, ahora también en estos mercados clave, impulsando el crecimiento, la innovación y el desarrollo del talento en la región.

"Es un honor asumir este nuevo desafío regional dentro de ManpowerGroup. Continuaremos acompañando a las organizaciones en la transformación del mundo del trabajo y potenciando el talento en Argentina, Uruguay y Paraguay, con el compromiso de generar más y mejores oportunidades para las personas y las empresas", Luis Guastini destacó.

ManpowerGroup Argentina cuenta con 60 años de experiencia local, desarrolla soluciones innovadoras para más de 1.300 clientes en el país y conecta a miles de personas a un trabajo significativo y sostenible.

A través de las marcas Manpower, Experis, Talent Solutions, la multinacional crea un valor sustancial para los candidatos y clientes en 80 países y territorios, y así lo ha hecho durante más de 70 años.

Perfil de líder

Con más de 28 años de experiencia en gestión estratégica de negocios y capital humano, Guastini ha liderado la operación de ManpowerGroup en Argentina desde 2017, posicionando a la compañía como referente en soluciones de talento en el país. Su trayectoria se destaca por una fuerte orientación a resultados, transformación organizacional y compromiso con la empleabilidad y el futuro del trabajo.

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con especializaciones en asesoramiento jurídico de empresas, negociación y gestión estratégica de recursos humanos.

Además, participa activamente en destacadas organizaciones empresariales: integra el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), preside el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), es Presidente de Junior Achievement Argentina y director del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). También es autor del libro "¿El fin del trabajo?".

Este nombramiento refleja la confianza de la compañía en su liderazgo y su visión estratégica para fortalecer la presencia de ManpowerGroup en el Cono Sur, en un contexto donde la transformación del trabajo redefine constantemente las reglas y las oportunidades de crecimiento en la región.