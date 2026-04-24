Mondelez Argentina: cómo postularse y trabajar en la empresa de golosinas

Cómo enviar el CV a la empresa multinacional que fabrica todos los productos de Milka, Oreo, Terrabusi, Cerealitas, Beldent, entre otras legendarias marcas

MondelÄz International es una de las compañías de consumo masivo más importantes del mundo y un empleador de referencia y aspiracional en Argentina. Con marcas icónicas como Oreo, Milka, Terrabusi, Rhodesia, Tita, Shot, Beldent y Tang, la empresa ofrece diversas oportunidades laborales que van desde perfiles operativos en sus plantas de producción hasta posiciones profesionales en sus oficinas corporativas, todas con excelentes sueldos y beneficios.

MondelÄz Southern Cone es el área a la cual pertenece la operación de esta gigante de las galletitas y las golosinas en la Argentina, junto con otros países de la región, como Uruguay y Paraguay. Por lo tanto, entrar a trabajar a esta multinacional no es solo la chance de aprender en este empresa escuela, en uno de los sectores más atractivos y competitivos del mundo, sino que también puede significar la oportunidad de tener una carrera internacional.

Por eso es que tantas personas quieren ser parte de la compañía que además les permite trabajar con marcas clave de su infancia, desde Milka, Oreo y Cadbury, pasando por todas las que la firma adquirió de la legendaria Terrabusi, como Cerealitas, Terrabusi, entre otras.

De acuerdo a lo que figura en el perfil de LinkedIn de la organización, en el país tienen más de 2.600 personas prestando servicios en su planta de Pacheco, en Tigre, Provincia de Buenos Aires; otra en Villa Mercedes, y oficinas corporativas en San Isidro, también en Buenos Aires.

Cómo postularse a Mondelez Argentina paso a paso

A diferencia de lo que ocurre con otras empresas de consumo masivo, MondelÄz es muy amplio y ofrece mútiples canales y oportunidades para contactar con la compañía por motivos laborales.

Por un lado, es posible conocer las vacantes de la organización en Argentina o en otros países a través de su perfil de LinkedIn. Están publicados los avisos actualizados, con mucha información relevante de cada puesto ofrecido.

Por lo tanto, es posible postularse a ofertas de empleo actuales de MondelÄz Argentina mediante esta red social profesional. Y si bien al postularse el candidato es reenviado a un portal de RR.HH. externo, tener actualizado el perfil de LinkedIn también es útil, ya que la plataforma permite compartirlo allí mismo con el empleador para registrar el interés en entrar a trabajar en la compañía.

Más allá de esto, si bien MondelÄz no tiene una web específica para Argentina, su plataforma internacional de carreras si tiene un área para postularse a empleos:

Allí se pueden filtrar las búsquedas por país ("Argentina") y por área de interés.

("Argentina") y por área de interés. Para aplicar a cualquier vacante, es necesario registrarse con un correo electrónico y completar los datos básicos.

con un correo electrónico y completar los datos básicos. Cargar el CV actualizado: el sistema permite subir el currículum en formato PDF o Word.

Vale la pena destacar que, en caso de no encontrar entre las vacantes una adecuada, es posible realizar una postulación espontánea para ingresar al pool de talento de MondelÄz en Argentina, también mediante el área de carreras internacional de la organización de consumo masivo. La empresa permite dejar el CV en su base de datos para futuras oportunidades.

Perfiles más buscados

Dada la magnitud de su operación, que incluye plantas industriales y una estructura administrativa centralizada, la demanda de talento de MondelÄz es constante y diversa. Los perfiles se agrupan principalmente en:

Producción y Manufactura: Operarios de planta, técnicos mecánicos, electricistas y supervisores de línea para sus establecimientos productivos (como la planta de General Pacheco o San Isidro).

Operarios de planta, técnicos mecánicos, electricistas y supervisores de línea para sus establecimientos productivos (como la planta de General Pacheco o San Isidro). Ventas y Comercial : Repositores, preventistas y analistas comerciales para fortalecer la presencia de sus marcas en los puntos de venta de todo el país.

: Repositores, preventistas y analistas comerciales para fortalecer la presencia de sus marcas en los puntos de venta de todo el país. Logística y Supply Chain : Perfiles enfocados en la cadena de suministro, distribución y gestión de inventarios.

: Perfiles enfocados en la cadena de suministro, distribución y gestión de inventarios. Áreas Corporativas: Profesionales para los departamentos de Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, Legales y Tecnología de la Información (IT).

Al momento de cierre de este artículo, la empresa tenía abiertas 8 vacantes en Argentiina, a saber:

Key Account Manager

Medical Lead

Distribution Requirement Planning Analyst

Packaging Coordinator

Data Scientist Specialist, SoCo

Jr Manager FP&A Insights & Analytics LA

Health, Safety & Environment Analyst

KAM Jr Ecommerce B2C

Requisitos para trabajar en la compañía

Si bien cada posición tiene requerimientos específicos, existen criterios generales que la empresa valora en sus candidatos:

Formación académica: Para roles operativos se suele requerir secundario completo (preferentemente técnico). Para roles profesionales, se solicitan títulos universitarios o estudiantes avanzados en carreras afines.

Experiencia previa: Dependiendo del seniority, las búsquedas pueden orientarse a perfiles Junior o Senior (con más de 5 años de experiencia para cargos de mayor responsabilidad).

Idiomas: Para posiciones en oficinas corporativas que tienen contacto con equipos regionales o globales, el dominio del idioma inglés suele ser un requisito fundamental.

Competencias blandas: La empresa busca personas resilientes, dinámicas, con capacidad de trabajo en equipo y alineadas a sus valores de responsabilidad y tolerancia.

Como contraparte, además de empleo registrado y salarios competitivos a tono con el mercado, las compañías como MondelÄz suelen tener buenos beneficios corporativos, que incluyen excelente cobertura de salud y plan familiar, descuentos en productos de la empresa, programas de desarrollo de carrera, comedor en planta, entre otros.