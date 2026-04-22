Ignacio Lorenzo es el nuevo Chief of Financing & Listings de BYMA

Ignacio Lorenzo, nuevo Chief of Financing & Listings, tiene 30 años de experiencia en instituciones como Citi, ABN AMRO y Santander

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) anunció la incorporación de Ignacio Lorenzo como Chief of Financing & Listings, en el marco de su proceso de evolución organizacional orientado a potenciar el financiamiento del sector productivo y el desarrollo del mercado de capitales.

La designación se da en un contexto de transformación de la compañía, orientado a fortalecer el rol del mercado de capitales como una herramienta clave para canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo, impulsando el desarrollo de la economía real.

Esto se enmarca en el objetivo de BYMA de contribuir al desarrollo de un mercado más dinámico y profundo, que permita movilizar el ahorro local hacia proyectos productivos, ampliar el acceso al financiamiento y acompañar el crecimiento sostenible del país.

"Ignacio inicia un proceso donde tenemos una responsabilidad ineludible de ser el motor del desarrollo de Argentina, siendo la principal herramienta para financiar los proyectos productivos de las compañías. Su incorporación aporta una sólida experiencia en este campo, lo que nos permitirá acelerar nuestro proceso y definir una estrategia clara para capturar esta oportunidad", señaló Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

Perfil de líder

Ignacio Lorenzo cuenta con más de 30 años de experiencia en Corporate & Investment Banking, con foco en productos de deuda estructurada y mercado de capitales.

A lo largo de su trayectoria, lideró equipos en instituciones como Citi, ABN AMRO y Santander, tanto en Estados Unidos como en Brasil, con responsabilidades a nivel regional en Latinoamérica.

En 2018 regresó a Argentina como head de Global Debt Financing, liderando áreas vinculadas a mercado de capitales, préstamos estructurados, project finance y financiamiento internacional. Posteriormente, asumió también la conducción del área de Finanzas Sostenibles.

A lo largo de su carrera, lideró y participó en la estructuración y ejecución de transacciones relevantes en la región, con foco en la gestión de portafolios, la comercialización y negociación de bonos, derivados de crédito (CDS), securitizaciones sintéticas (CLOs), préstamos sindicados y financiamiento de proyectos y adquisiciones.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y cuenta con un posgrado en Corporate Finance por Kellogg School of Management.

La incorporación de Lorenzo se enmarca en el nuevo esquema organizacional de BYMA, que otorga mayor autonomía a sus unidades de negocio —incluyendo el área de Financiamiento— con el objetivo de acelerar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa y potenciar el desarrollo del mercado de capitales argentino.