La oportunidad única de entrar al mercado laboral a través de una firma de consultoría líder en el mundo que abrió su primera convocatoria en Argentina

Por primera vez la multinacional de consultoría Aon busca universitarios en la Argentina para su Programa de Estudiantes. Es una oportunidad única de ingresar al mercado por la puerta grande y con una experiencia valiosa, de la mano de una empresa insigne de los servicios profesionales, en Buenos Aires y sin experiencia previa, mediante un acuerdo pensado para complementar estudios en curso. Desde Aon revelaron a iProfesional los detalles de esta primera convocatoria inédita.

"Es la primera edición de este programa que ponemos en marcha en Argentina, además de lanzarlo en Brasil y México, pensado específicamente para estudiantes que aún no se han graduado y tienen interés en obtener experiencias reales y concretas en una empresa de relevancia y prestigio global como Aon", dijo Natalia Banda, People Leader para Hispanic South America (HSA) en Aon.

Reveló que en esta primera edición la firma de consultoría tiene 16 vacantes para pasantes universitarios en diversas áreas de la empresa en la región.

"Los estudiantes pueden ser de cualquier carrera universitaria. El único requisito es que estén matriculados actualmente, con perspectivas de recibirse entre julio de 2027 y julio de 2028", añadió. No obstante, aclaró que "el programa de becarios se desarrollará en un área específica, sin esquema de rotación. Durante toda su permanencia en Aon, los estudiantes contarán con un mentor asignado, quien las acompañará en su proceso de aprendizaje, integración al equipo y desarrollo profesional."

Programa de Estudiantes Aon

El Programa de Estudiantes Aon convoca a personas que se encuentren actualmente cursando la universidad y que deseen tener una experiencia práctica en un entorno corporativo dinámico, de aprendizaje y colaborativo. Los jóvenes seleccionados recibirán un estímulo económico, entre otros beneficios.

"Para Aon el Programa de Estudiantes es una iniciativa estratégica que permite desarrollar talento desde etapas tempranas, impulsar el talento y promover una cultura de aprendizaje continuo, que genere resultados concretos e impacto positivo en el negocio.", expresó Maximiliano Bona, head para Argentina en Aon.

Los estudiantes serán incorporados bajo el régimen de pasantías por un período inicial de hasta 12 meses, con posibilidad de extensión conforme a la normativa vigente y según las necesidades de la compañía y el desempeño del participante.

Por su parte, Adriana Zanni, Chief People Officer para América Latina en Aon, sostuvo que este programa "representa a los estudiantes una gran oportunidad de aplicar los conocimientos académicos en un contexto real, desarrollar habilidades profesionales acompañados por líderes y equipos y prepararse para futuras oportunidades de carrera dentro de nuestra compañía y en la vida corporativa en general. Además, impulsa la creación de equipos inclusivos y la interconexión generacional, que va de la mano con el Programa Trainee 2026 que lanzamos recientemente para graduados".

Natalia Banda, People Leader para Hispanic South America (HSA) en Aon.

Requisitos para participar del programa

Aon es una multinacional presente en 120 países, que trabaja con compañías de primera línea en múltiples sectores, desde . Tiene mas de 60.000 colaboradores en todo el mundo, por lo que ofrece una oportunidad para pensar en una carrera corporativa internacional.

Ser estudiante universitario/a, con matrícula activa

Fecha estimada de graduación entre julio de 2027 y julio de 2028

entre julio de 2027 y julio de 2028 Inglés intermedio (nivel B1 o superior)

intermedio (nivel B1 o superior) Disponibilidad para trabajar 20 horas semanales, en Buenos Aires, con jornada de lunes a viernes, en horario laboral, compatible con los estudios, en un esquema híbrido

Beneficios y cómo postularse

Los estudiantes seleccionados para participar del programa de Aon recibirán los siguientes beneficios

Asignación / estímulo económico.

Cobertura de Salud

2 días libres de bienestar al año (Global Wellbeing Days)

Día libre por cumpleaños

Acceso a iniciativas y extensiones de wellbeing promovidas por Aon, de acuerdo con la normativa local

Acceso a plataforma de aprendizaje y desarrollo

Los interesados en inscribirse para ser considerados en el Programa de Estudiantes Aon pueden postularse enviando sus datos desde la web oficial de la inciativa. La etapa de inscripciones finaliza el día 10 de mayo.

Luego de ello, los estudiantes preseleccionados participarán de una entrevista online para evaluar sus habilidades y una dinámica grupal, también a distancia. Quienes avancen en el proceso participarán en un Aon Experience Day, una visita presencial a la compañía. Y finalmente la pasantía anual iniciará en agosto de este año.