Trabajar en Cervecería y Maltería Quilmes es la puerta de entrada al grupo de bebidas AB InBev y el punto de partida de una empresa internacional

En el imaginario colectivo de los argentinos, pocas marcas logran una simbiosis tan profunda con la identidad nacional como Cervecería y Maltería Quilmes. Con más de 130 años de historia, la compañía trascendió el mercado de las bebidas para convertirse en un ícono cultural y una de las aspiraciones máximas para quienes buscan desarrollarse en el mundo corporativo. .

La firma, que hoy forma parte del grupo global AB InBev, gestiona una operación masiva que incluye desde la siembra de cebada hasta la distribución de última milla. Para un profesional en Argentina, ingresar a esta estructura implica acceder a un ecosistema de formación continua y una cultura orientada a resultados extraordinarios.

El valor aspiracional: una cultura de "dueños"

Lo que distingue a Quilmes como empleador es su filosofía de trabajo. La compañía construyó una cultura basada en el sentido de propiedad ("ownership"), donde cada colaborador actuó como si fuera el dueño del negocio. Este enfoque atrajo históricamente a perfiles ambiciosos, capaces de enfrentar desafíos en un entorno de alta competitividad.

Según la visión oficial de la empresa, "una compañía es tan buena como la gente que la integra". Por ello, el proceso de selección es riguroso: se busca detectar el potencial de crecimiento a largo plazo por sobre el conocimiento técnico puntual de un momento dado. La empresa incentiva el pensamiento disruptivo para mantener su liderazgo en un mercado de consumo masivo que cambia constantemente.

Cómo enviar el currículum: canales y plataformas

Para aquellos que desean postularse, la compañía centraliza sus procesos a través de herramientas globales de gestión de talento. El camino oficial para cargar los datos es su portal de empleos en Workday, donde se publican las vacantes para Argentina.

Carga en el portal oficial: El postulante ingresa a la sección de "Oportunidades Laborales" de su sitio web corporativo, la cual redirige a la plataforma de selección de AB InBev. Allí es posible dejar el CV de forma general o aplicar a posiciones específicas.También se pueden conocer las vacantes más actuales y sus requisitos.

El postulante ingresa a la sección de "Oportunidades Laborales" de su sitio web corporativo, la cual redirige a la plataforma de selección de AB InBev. Allí es posible dejar el CV de forma general o aplicar a posiciones específicas.También se pueden conocer las vacantes más actuales y sus requisitos. Uso de LinkedIn: La red social profesional es el termómetro más preciso de la actividad de la firma. Los interesados pueden seguir el oficial de "Cervecería y Maltería Quilmes" para visualizar las búsquedas activas y los programas de "Jóvenes Profesionales" o "Pasantías", que son la puerta de entrada clásica para el talento junior.

La red social profesional es el termómetro más preciso de la actividad de la firma. Los interesados pueden seguir el oficial de "Cervecería y Maltería Quilmes" para visualizar las búsquedas activas y los programas de "Jóvenes Profesionales" o "Pasantías", que son la puerta de entrada clásica para el talento junior. Networking y programas internos: Quilmes valora las referencias internas y el contacto directo con sus líderes a través de eventos de empleo.

Perfiles más buscados y requisitos frecuentes

Actualmente, el mercado de consumo masivo en Argentina atraviesa un ciclo complejo, lo que resultó en una retracción temporal de la demanda y un volumen de búsquedas laborales más moderado en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, la estructura técnica y comercial de la compañía mantiene necesidades específicas de forma constante.

De acuerdo con el análisis de las vacantes publicadas en LinkedIn y su portal oficial, los perfiles que la compañía priorizó recientemente son:

Trade Marketing y Ventas: Analistas para la gestión de puntos de venta y líderes para el desarrollo de marcas y su marketplace digital.

Analistas para la gestión de puntos de venta y líderes para el desarrollo de marcas y su marketplace digital. Logística y Operaciones: Especialistas en planificación de suministros, soporte de gestión en plantas (como Zárate o Quilmes) y supervisores de distribución.

Especialistas en planificación de suministros, soporte de gestión en plantas (como Zárate o Quilmes) y supervisores de distribución. Tecnología y Data : Product Owners para análisis de datos y Tech Leads, fundamentales para la transformación digital de la cadena de suministro.

: Product Owners para análisis de datos y Tech Leads, fundamentales para la transformación digital de la cadena de suministro. Mantenimiento Técnico: Ingenieros, mecánicos y planificadores de mantenimiento para sus plantas industriales y centros de distribución en todo el país.

Entre los requisitos más recurrentes se encuentran la formación universitaria en curso o finalizada (preferentemente en Ingeniería, Administración o Marketing), el manejo avanzado de Excel y herramientas de visualización de datos como Power BI, y una marcada orientación a la eficiencia en costos.

El impacto de la marca en la carrera profesional

Haber pasado por las filas de Quilmes funcionó siempre como una credencial de peso en el mercado laboral argentino. La empresa formó a miles de directivos que hoy lideran otras organizaciones, gracias a su sistema de rotación interna y exposición a grandes volúmenes de negocio.

A pesar de que el contexto actual obligó a una mayor prudencia en las contrataciones -recientemente la compañía abrió un período de retiros voluntarios- , la firma mantuvo su compromiso con la sustentabilidad y el impacto social, factores que incrementan su atractivo para las nuevas generaciones que buscan empleadores con propósito. Los futuros colaboradores de Cervecería y Maltería Quilmes necesitarán desarrollar una resiliencia particular para navegar la volatilidad del mercado local, así como con la agilidad tecnológica y su red de más de 6.000 proveedores PyME.