Buscan argentinos para formarse en Italia: requisitos para viajar con todo pago

Una de las escuelas de negocios del Norte de Italia recibirá a 20 extranjeros con todos los costos cubiertos para formarse durante cinco meses

La MIB Trieste School of Management, una de las instituciones académicas más prestigiosas del norte de Italia, lanzó la convocatoria 2026/2027 para su programa de formación gerencial Origini Italia. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Región Friuli Venezia Giulia y el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, ofrece una oportunidad única para jóvenes profesionales que deseen perfeccionarse en el extranjero sin preocuparse por los costos.

El curso está diseñado como un programa intensivo de Export Management y desarrollo emprendedor. El objetivo central es formar especialistas que puedan potenciar la presencia de los productos con el sello "Made in Italy" en los mercados globales. Lo más atractivo de esta propuesta es que funciona como un puente: permite a los participantes adquirir experiencias gerenciales de alto nivel en colaboración con importantes empresas italianas, mientras redescubren la cultura y la historia de la tierra de sus antepasados.

A diferencia de otros posgrados internacionales, la inscripción a Origini Italia es totalmente gratuita. Pero el beneficio no termina ahí: los organizadores aseguran a los seleccionados la cobertura total de los gastos de viaje (traslados internacionales), alojamiento y comida durante los cinco meses que dura la formación.

Curso con beca total en la MIB Trieste School of Managment: Requisitos y plazos para la postulación

El programa es exclusivo para un cupo limitado de 20 estudiantes y está dirigido específicamente a jóvenes descendientes de emigrantes italianos residentes en el exterior, con especial foco en países extraeuropeos como la Argentina. Los requisitos principales para quienes deseen postularse son:

Edad: Tener entre 23 y 35 años al momento de la inscripción.

Idioma: Los cursos se dictan íntegramente en inglés, por lo que es necesario contar con un buen dominio de esa lengua.

Vínculo: Acreditar la ascendencia italiana.

El cronograma ya está definido: el curso comenzará el 4 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2027. Los interesados en participar de esta experiencia de capacitación y networking internacional tienen tiempo para presentar sus solicitudes hasta el próximo 31 de mayo.

Máster en Italia: Una experiencia de inmersión empresarial

El programa no se limita al dictado de clases teóricas en la ciudad de Trieste. El esquema de "Origini Italia" contempla una fuerte vinculación con el sector productivo real, fomentando la creación de relaciones laborales futuras entre Italia y los países de procedencia de los alumnos. De esta manera, los becarios no solo regresan con un título de gestión, sino con una red de contactos empresariales consolidada en el mercado europeo.

Para obtener más información sobre los módulos de estudio, la documentación necesaria para acreditar la descendencia y acceder al formulario de inscripción online, los candidatos deben ingresar al sitio oficial de la MIB School of Management di Trieste. Dado el cupo limitado de solo 20 vacantes para todo el mundo, se recomienda iniciar el proceso de postulación con antelación para asegurar que toda la documentación requerida esté en regla antes del cierre de mayo.