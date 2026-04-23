Omnicom Media anuncia cambios estratégicos en su estructura de liderazgo en Argentina

Guido Tucci asume como COO para Omnicom Media en Argentina, al tiempo que Juan Pablo Broens es el nuevo CEO de OMD, comunicó la compañía

En el marco de su evolución hacia una operación integrada y transversal, Omnicom Media anuncia nuevos nombramientos clave en su equipo directivo en Argentina. Estas designaciones buscan potenciar la sinergia de capacidades, el desarrollo del talento interno y la generación de resultados de alto impacto para la cartera de clientes del grupo.

En este contexto, Guido Tucci asume como nuevo COO (Chief Operating Officer) para Omnicom Media en Argentina.

En su nuevo rol, Tucci tendrá bajo su responsabilidad las disciplinas de Operaciones, Estrategia & Planificación, Data-Tech & Analytics, Digital y Growth, con el objetivo de impulsar la eficiencia operativa y el desarrollo integral del negocio. Su nombramiento llega tras una destacada gestión al frente de OMD en los últimos años y responde a la filosofía de la red de consolidar un liderazgo basado en la experiencia real del cliente.

Nuevo CEO de OMD Argentina

Por otra parte, Juan Pablo Broens ha sido designado como CEO de OMD Argentina. Broens llega a esta posición tras liderar con éxito ZetaBé, la unidad "bespoke" de la compañía creada específicamente para Mercado Libre.

Con más de 20 años de trayectoria en el ecosistema de medios y publicidad, su perfil combina una visión estratégica tanto desde el lado del anunciante como de la agencia. Broens cuenta con una sólida experiencia internacional y su recorrido incluye pasos estratégicos por compañías de primer nivel.

"Estos movimientos reflejan nuestro compromiso con un liderazgo sólido, moderno y cercano a las realidades del mercado", señaló Fernando Capalbo, presidente de Omnicom Media. "Buscamos una operación cada vez más integrada que nos permita conectar nuestras capacidades para seguir siendo los socios estratégicos que nuestros clientes necesitan en el contexto actual", agregó.

Con estas designaciones, Omnicom Media refuerza su estructura en Argentina, consolidando un equipo directivo con vasta experiencia técnica y una visión orientada a los desafíos de la comunicación y el marketing digital contemporáneo.