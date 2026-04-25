La cadena Burger King busca personal en todo el país y se consolida como una opción accesible para quienes buscan su primer empleo formal

La cadena de comida rápida Burger King, una de las más grandes del mundo, se encuentra en la búsqueda de personal para trabajar en sus restaurantes en Argentina. En este sentido, publicó en su portal oficial de empleos la lista actualizada de las posiciones abiertas en distintas partes del país.

Suele ser un lugar de trabajo valorado por los jóvenes y estudiantes, debido a que ofrecen trabajo registrado con beneficios sin muchas exigencias académicas.

Cómo mandar CV y aplicar a un empleo en Burger King en Argentina

Para mandar CV en Burger King se debe ingresar a su portal de empleo. Luego se debe buscar el lugar en el que se desea trabajar como, por ejemplo, en la localidad de Avellaneda.

En cuanto a las tareas, en todas las ofertas laborales, la empresa detalla que se debe atender y brindar la mejor experiencia a los clientes, preparar productos en general y realizar la limpieza en sectores comunes.

Desde la compañía señalan que, como parte de su proceso de selección, el usuario debe completar algunas evaluaciones. A cambio, reciben un reporte que los ayuda a conocerse mejor. En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta, se puede usar computadora, celular o tablet.

Asimismo, recomiendan utilizar el navegador Google Chrome para una mejor experiencia y tener una conexión estable a internet. Por último, es importante buscar un lugar tranquilo y sin ruido para responder las evaluaciones, ya que hay un solo intento por evaluación.

Por otra parte, quienes buscan un puesto calificado pueden postularse en Alsea, la empresa que opera la franquicia de Burger King y otras marcas como Starbucks. La compañía cuenta con un sistema de reclutamiento online (Hiring Room) para Argentina y Uruguay.

Una de las búsquedas actuales es la de un analista ssr de bienes raices para ser parte del equipo de desarrollo inmobiliario. Entre las responsabilidades se encuentran analizar y gestionar información del portafolio inmobiliario para Alsea Argentina, Uruguay y Paraguay, mediante el desarrollo de modelos analíticos y seguimiento de indicadores.

El objetivo es generar insights que soporten la toma de decisiones contribuyendo al plan de expansión de la empresa. Entre las responsabilidades se encuentran las siguientes:

Analizar y controlar el costo de ocupación del portafolio, en función de las proyecciones de venta

Revisar, validar y mantener actualizada la información de contratos de alquiler

Desarrollar y analizar casos de negocio para nuevas locaciones, evaluando su viabilidad económica

Analizar el desempeño y ubicación de las tiendas del portafolio

Con respecto a los requisitos, desde la empresa solicitan:

Graduado o estudiante avanzado de carreras de administración de empresas, desarrollo de negocios, finanzas o afines

Experiencia de 2 años en roles similares

Conocimiento en modelos de negocio

Se valorará experiencia con herramientas de análisis de datos

Conocimientos intermedios del paquete Office, con énfasis en Excel a nivel avanzado

Con respecto a los beneficios y características de la empresa resaltan:

Demuestran la pasión por la excelencia y quieren alcanzar sus desafíos

Llevan el reconocimiento en su ADN e impulsan una cultura basada en la gratitud

Viven la felicidad y experiencias llenas de sabor, porque son una empresa auténtica y divertida

Se consideran como una empresa con impacto positivo y comprometida con el negocio, medioambiente y comunidades donde operan

Al mismo tiempo, resaltan que son una compañía con una cultura diversa e inclusiva, a través de un ambiente de trabajo de respeto, comprensión y libre de prejuicios porque valoran el sabor único que aporta cada persona que forma parte de su compañía.

Por último, enfantizan en que, en el caso de Burger King, son una cadena de comida rápida de hamburguesas que cuenta con más de 4.500 empleados en Argentina. Promueven una cultura regida por un conjunto de valores que los representa: actitud ganadora, liderazgo involucrado, servicio sorprendente, espíritu colaborativo y centrados en la atención al detalle.

Operan en más de 100 locales ubicados en 10 provincias del país (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Neuquén, San Luis, San Juan, Chaco, Salta).