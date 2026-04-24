Importantes cambios en el liderazgo de Citi en América Latina

Los cambios son en el segmento de Banca Comercial de Citi, con foco en acelerar el crecimiento del negocio en los mercados clave de América Latina

Citi anunció dos nombramientos en su liderazgo que fortalecen aún más a Citi Commercial Bank (CCB) en toda América Latina y en Brasil. Por un lado, Gaurang Hattangdi asumirá como Head de CCB América Latina, junto con su rol actual de Head Global de Cobertura y Préstamos.

Asimismo, José Alberto Benamor ampliará sus responsabilidades y asumirá como Head de CCB para Brasil. Estos nombramientos están vigentes de inmediato.

Perfil de líder

Hattangdi (en foto), un veterano con 37 años de experiencia en Citi, ha desempeñado diversos roles de liderazgo en los sectores de Corporate y de Commercial Banking. El ejecutivo se reportará a Tasnim Ghiawadwala, Head de CCB a nivel global, y matricialmente a Julio Figueroa, Head de Citi para América Latina.

Los líderes de CCB para Argentina, Brasil y México reportarán directamente a Hattangdi y tendrán una línea de reporte matricial a los respectivos directores generales en esos mercados.

Hattangdi se había desempeñado previamente como Head de CCB para América Latina de 2015 a 2023.

Durante su trayectoria en Citi, Hattangdi ha acumulado un profundo conocimiento institucional, experiencia global y capacidad para ofrecer las mejores soluciones para clientes. En su rol ampliado, continuará a ejecutar la estrategia global de CCB en la región, con un foco en acelerar el crecimiento del negocio en los mercados clave de América Latina.

Benamor aporta más de 35 años de experiencia bancaria al rol y se unió a Citi Commercial Bank en 2011 como Head de Cobertura de Pequeñas y Medianas Empresas para Brasil.

En 2016, fue nombrado Head de MidâCorporates para Brasil y promovido a director, continuando una sólida trayectoria de crecimiento en múltiples geografías. Desde 2021, ha tenido un papel fundamental en el avance de la estrategia de crecimiento de CCB en Brasil, lidereando múltiples áreas de cobertura de industria e iniciativas clave, resultando en su promoción a managing director en 2022. Benamor también funge como Ejecutivo Sénior de Crédito Corporativo. Como Head de CCB pasa a integrar el Comité Ejecutivo de Citi en Brasil.

Declaraciones

"Estoy encantada de felicitar tanto a Hattangdi como a Benamor por sus nuevos roles en CCB. Por la trayectoria y experiencia de Hattangdi en el sector de Banking de Citi, así como su profundo conocimiento de las necesidades de este segmento de nuestros clientes, tengo la seguridad de que él estará bien posicionado para dar continuidad al fuerte crecimiento que ya hemos experimentado en CCB en América Latina bajo el liderazgo de André Cury", dijo Tasnim Ghiawadwala, Head global de CCB.

"También estoy muy complacida de que Benamor lidere nuestros esfuerzos en Brasil, un mercado sumamente importante para nuestro negocio de Commercial Banking. El profundo conocimiento de Benamor del mercado brasileño, sus fuertes relaciones con clientes y su expertise de productos lo posicionan para ejecutar nuestra estrategia y fortalecer aún más nuestra franquicia en este mercado," comentó.

"El negocio de Commercial Banking de Citi en América Latina es parte fundamental de nuestra oferta de valor en la región. Impulsado por la innovación corporativa y el emprendedorismo, la fuerte expansión de este segmento en América Latina se convierte en un importante motor de crecimiento para Citi a medida que buscamos ayudar a estos clientes en su expansión local e internacional a través de nuestros productos y soluciones centradas en sus necesidades. Será un un placer colaborar estrechamente con Hattangdi en la ejecución de la estrategia de banca comercial en los mercados latinoamericanos e impulsar una colaboración más profunda entre nuestras áreas de negocio. También estoy entusiasmado con las nuevas responsabilidades de Benamor en Brasil, nuestro mayor mercado," agregó Julio Figueroa, Head de LATAM para Citi.

La unidad de Commercial Banking de Citi, CCB, que forma parte del negocio de Banking de la compañía, proporciona soluciones globales a empresas, brindando apoyo a su crecimiento transfronterizo e internacional a través de la red global y la amplia oferta de productos de Citi.