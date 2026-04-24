El productor de Bizarrap, Duki y Nicky Nicole, elegido como Emprendedor del Año

El productor musical Federico Lauria, fundador de Dale Play, fue el ganador de la categoría Máster del EY Entrepreneur of the Year Argentina 2026

Se llevó a cabo la Gala de premiación del EY Entrepreneur of the Year Argentina 2026, la edición local de la competencia internacional que realiza la prestigiosa firma de consultoría. Federico Lauria, fundador de la productora y sello discográfico Dale Play -más conocido por ser el manager de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole- fue distinguido con el premio mayor y competirá en la final internacional de Mónaco en mayo.

La ceremonia destacó a empresarios y emprendedores que, a lo largo del tiempo, han demostrado liderazgo, innovación y resiliencia en contextos desafiantes.

Emprendedor del año

En esta edición, Federico Lauria, Fundador y CEO de Dale Play, fue reconocido como ganador de la categoría Máster.

Dale Play se consolidó como una empresa líder en la industria del entretenimiento y en la producción de espectáculos y artistas de primer nivel internacional.

En mayo, Lauria representará a la Argentina en el Principado de Mónaco, donde competirá junto a más de 50 emprendedores de todo el mundo por la distinción EY World Entrepreneur Of the Year.

Durante el evento, Fernando Paci, Country Managing Partner de EY Argentina, expresó: "estamos muy orgullosos de seguir premiando, luego de 16 años consecutivos, a quienes, a pesar de los cambios constantes y de condiciones cada vez más complejas, continúan apostando con creatividad, pasión y constancia a construir un futuro mejor".

Premiados

Todos los ganadores de la la Gala EY Entrepreneur of the Year Argentina 2026

En la categoría Emergente fue galardonado Tomás Mindlin, de tapi, una compañía que brinda soporte tecnológico financiero y facilita los pagos y las transacciones de sus clientes.

En la categoría Social, el reconocimiento fue compartido por Juan Manuel de la Fuente (Fundación PUPI), Jorge De All (Asociación Civil Cuerpo & Alma) y Betiana Velaz (Fuerza Mujeres), destacando su compromiso con el desarrollo social y comunitario.

Asimismo, Facundo Gómez Minujín, de J.P. Morgan, fue distinguido en la categoría Ejecutivo, mientras que en la categoría Trayectoria, fue reconocido Eduardo Elsztain, de Grupo IRSA.

El premio a la Mujer Destacada, por su contribución a la creación de valor y a las políticas de inclusión, fue otorgado a Leticia Fenoglio. En la nueva categoría Innovación, el reconocimiento fue para Gabriela Renaudo, de Visa Argentina.

Para finalizar, Fernando Paci señaló que "los emprendedores demostraron una vez más que lo único que no cambia es su permanente espíritu de superación, incluso en las condiciones más adversas".

El jurado estuvo conformado por Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Carlos Miguens, Santiago del Sel, Santiago Bilinkis, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Estol y María Eugenia Estenssoro, quienes evaluaron a los participantes en función de su impacto, innovación y trayectoria.