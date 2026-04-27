Juan Etcheverry asume como nuevo Country Manager de Cheaf en Argentina

Etcheverry llega desde RedCloud Technology, tras su paso por VTEX, Cencosud, Frávega, Arcor y Whirlpool durante una trayectoria de 15 años

La aplicación Cheaf designó de Juan Etcheverry como nuevo Country Manager para Argentina. Desde esta posición, será responsable de liderar la operación local, impulsar el crecimiento del negocio y fortalecer el vínculo con clientes y socios estratégicos en el país.

Cheaf es una aplicación móvil que contribuye a reducir el desperdicio de comida. Su plataforma tecnológica le permite a supermercados, restaurantes y tiendas ofrecer sus excedentes, mientras que los clientes tienen la oportunidad de rescatar paquetes de alimentos con un alto porcentaje de descuento.

"Me entusiasma mucho sumarme a Cheaf para liderar esta nueva etapa en Argentina junto al equipo. Hay una oportunidad enorme para crecer, generar valor real para los clientes y construir solidez junto al equipo", señaló Juan Etcheverry.

Por su parte, Kim Durand, CEO de la compañía, indicó: "La incorporación de Juan responde a la estrategia de expansión en la región. Su experiencia en gestión y desarrollo de negocios contribuirá al fortalecimiento de la operación local".

Perfil de líder

Etcheverry cuenta con más de 15 años de experiencia en comercio digital y marketing, con foco en gestión de equipos, desarrollo comercial y cuentas clave. Durante los últimos años, formó parte de VTEX, donde acompañó su evolución desde startup regional hasta compañía tecnológica con presencia internacional.

Juan Etcheverry como nuevo Country Manager para Argentina de Cheaf

A lo largo de su trayectoria trabajó con empresas como Cencosud, Frávega, Arcor y Whirlpool, participando en procesos de transformación digital. Su último rol fue como Gerente General en Argentina de RedCloud Technology, compañía que concretó su salida a bolsa en 2025 en Nasdaq.

En el ámbito académico, es Licenciado en Comunicación Publicitaria e Institucional por la Universidad Católica Argentina y posee un máster en Gestión de Marketing Digital y Negocios por Internet de la Universidad de Buenos Aires. Además, es miembro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y docente en la Universidad de Buenos Aires, EICOM y Semillero Digital y UCEMA.

Con este nombramiento, Cheaf avanza en la consolidación de su estructura en Argentina y en la implementación de su plan de crecimiento en el mercado regional