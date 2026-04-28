Importantes cambios en la alta dirección de Turkish Airlines

La aerolínea designó al Prof. Murat Şeker, ex CFO, como Presidente del Directorio y a Ahmet Olmuştur como Director Ejecutivo (CEO)

Turkish Airlines anunció cambios en su estructura de alta dirección. En línea con los objetivos corporativos de la compañía, se realizaron nuevas designaciones tanto en el Directorio como en la posición de CEO (Director Ejecutivo).

Turkish Airlines, la aerolínea que vuela a más países en el mundo y la compañía de bandera nacional de Turquía, apunta a seguir fortaleciendo su posición de liderazgo en la aviación global con su nueva estructura de gestión, su sólido capital humano, una visión de crecimiento sostenible y un enfoque centrado en el pasajero.

Perfil de líder

El Prof. Murat Åeker, quien durante muchos años ocupó roles clave en áreas como finanzas, tesorería y relaciones con inversores, desempeñándose como Director Financiero (CFO) de la aerolínea, fue designado como Presidente del Directorio y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines (en foto principal).

El Prof. Murat Åeker obtuvo su título de grado en Ingeniería Industrial en la Universidad de Marmara en el año 2000, una maestría en Economía en la Universidad SabancÄ± y un doctorado en Economía en la Universidad de Minnesota. En su trayectoria internacional, participó en distintos proyectos operativos y fue responsable de la elaboración de informes de políticas públicas y estudios académicos sobre innovación, emprendimiento, comercio internacional y crecimiento en países en desarrollo durante su etapa como economista en el Banco Mundial entre 2008 y 2013.

Entre 2013 y 2016, trabajó en Ziraat Bank como Vicepresidente Senior del área de Instituciones Financieras y Relaciones con Inversores, donde estuvo a cargo del financiamiento internacional y de la gestión de relaciones con instituciones financieras e inversores. Durante ese período, también integró los directorios de Ziraat Investment, Ziraat Private Pension y Ziraat Insurance.

En julio de 2016 fue nombrado Director Financiero de Turkish Airlines, con responsabilidad sobre financiamiento, tesorería, contabilidad, compras y relaciones con inversores. Desde marzo de 2021 forma parte del Directorio y del Comité Ejecutivo de la aerolínea. Además, integra los directorios de Turkish Technic y SunExpress.

Desde 2024 es miembro del Consejo Asesor Financiero de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), organismo que preside desde 2025. Este consejo asesora al Directorio de IATA y a sus organismos vinculados en temas de políticas relacionadas con servicios del sector financiero.

En el ámbito académico, fue docente adjunto en la Universidad BoÄaziçi entre 2015 y 2018, y en diciembre de 2025 obtuvo el título de Profesor. Está casado y tiene tres hijos.

Nuevo CEO de Turkish Airlines

Ahmet OlmuÅtur, CEO de Turkish Airlines

En el marco de estos cambios en la alta dirección, Ahmet OlmuÅtur, quien durante años lideró las operaciones estratégicas de ventas y marketing como Chief Commercial Officer (CCO), fue designado como Director Ejecutivo (CEO) de Turkish Airlines.

Nacido en Estambul en 1980, Ahmet OlmuÅtur se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de Marmara y obtuvo un MBA a través de un programa internacional en colaboración con Long Island University (Nueva York), European Business School (Londres) y Pôle Universitaire Léonard de Vinci (París).

Su carrera comenzó en el año 2000 como empleado part-time en el call center de Turkish Airlines. A partir de esa experiencia en uno de los principales puntos de contacto de la compañía, desarrolló una trayectoria destacada que culminó con su llegada a la alta dirección.

Luego de iniciar su carrera profesional en el call center, continuó en la aerolínea como analista de vuelos en el área de Revenue Management. Con el tiempo ocupó diversos cargos clave dentro del mismo departamento, incluyendo gerente de sistemas globales de distribución, gerente de revenue management y pricing, y vicepresidente senior de revenue management.

Desde 2014 se desempeñó como Chief Marketing and Sales Officer y, desde 2024, lideraba las operaciones comerciales de la compañía como Chief Commercial Officer.

A lo largo de su carrera, realizó aportes significativos en áreas estratégicas como planificación de red de rutas, revenue management y pricing, operaciones de ventas y marketing, experiencia del cliente y el programa de fidelización Miles&Smiles. Además, es miembro del Directorio y del Comité de Auditoría de SunExpress, del Directorio de Turkish Technic y del Consejo Asesor de Distribución de IATA.

Asimismo, participa activamente en instituciones como la Fundación de Investigación de Historia de la Ciencia Islámica Prof. Fuat Sezgin, la Federación Turca de Golf, la Fundación de Desarrollo y Educación en Turismo y el Comité Olímpico Nacional de Turquía. Está casado y tiene tres hijos.