Los entrenadores de IA se empiezan a consolidar como un rol clave para la implementación de esta tecnología en todo el mundo. ¿Qué pasa en Argentina?

En medio del acelerado avance de la inteligencia artificial (IA), Argentina es uno de los países con mayor contratación de entrenadores de IA en Latinoamérica durante 2025, uno de los roles emergentes más relevantes del mercado laboral global.

Según Deel, firma de recursos humanos y gestión de nómina a nivel internacional, durante el año pasado la incorporación de este perfil a través de su plataforma registró un crecimiento del 724%. A nivel global, la demanda de estos perfiles creció un 283% en 2025, evidenciando el auge sostenido de los roles vinculados a la inteligencia artificial.

Perfiles IA que se contratan en Argentina

En Argentina, los roles más demandados incluyen:

entrenadores de IA generalista,

testers de software con IA

traductores especializados.

En línea con esta tendencia de evolución de posiciones operativas a unas más técnicas y sofisticadas, a nivel global los puestos más solicitados dentro de esta especialidad fueron entrenador de IA (general), probador de software (entrenador de IA) y traductor (entrenador de IA)..

Ranking de empleadores de expertos IA en Latinoamérica

En este contexto, Latinoamérica mostró un fuerte dinamismo en la contratación de entrenadores de IA mediante la mencionada plataforma, con Colombia a la cabeza (+745%), seguida por Argentina (+724%), Brasil (+642%), México (+408%) y Chile (+209%), confirmando el posicionamiento de la región como un mercado estratégico para la industria de la inteligencia artificial.

Además, Argentina se posicionó en 2025 como el país con mayor número de trabajadores contratados en Latinoamérica a través de este sistema, con un crecimiento del 25% en la contratación de talento local por parte de empresas del exterior.

Por otra parte, a nivel global, la distribución del talento en entrenadores de IA muestra una concentración relevante en algunos mercados. Estados Unidos agrupa el 58% de estos profesionales, seguido por India (7%), Filipinas (4%), Canadá (2%) y Kenia (1%), lo que evidencia que otros mercados comienzan a ganar protagonismo gracias al dominio de idiomas y el conocimiento de contextos locales.

"La evolución de este rol refleja cómo el talento argentino y latinoamericano está asumiendo un papel cada vez más relevante a escala global. Diversas industrias requieren conocimiento local, habilidades lingüísticas y perfiles especializados para asegurar que sus modelos de IA funcionen correctamente en distintos mercados y contextos, lo que abre nuevas oportunidades para la región", afirmó Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.

¿Qué hacen los entrenadores de IA y cuánto ganan?

Son los responsables de supervisar, validar y adaptar los sistemas de inteligencia artificial para su uso en contextos reales, asegurando que sus respuestas sean precisas, coherentes y adecuadas a distintos entornos culturales, lingüísticos y profesionales.

Este rol abarca tareas como el etiquetado de datos, la validación de respuestas complejas, entre otras; e involucra tanto perfiles generalistas como especializados en disciplinas como medicina, economía, traducción, matemáticas o testeo de software.

Este rol ofrece remuneraciones competitivas a nivel global que pueden superar los100 dólares por hora en posiciones de alta expertise, según el último Reporte de Contratación Global 2025 de Deel.

Sus niveles de compensación están directamente asociados al grado de especialización y complejidad de las tareas. Según los datos de Deel, en Argentina ganan alrededor de 20 dólares por hora.

La expansión de estos perfiles evidencia un cambio en la forma en que la inteligencia artificial se implementa y despliega. Lejos de funcionar de manera autónoma, estos sistemas dependen cada vez más de la interacción entre la tecnología y el conocimiento humano para adaptarse a distintos mercados, idiomas y usos. En esa convergencia, el talento especializado cumple un rol fundamental para garantizar una adopción efectiva y responsable. En este contexto, ciudades como Buenos Aires se consolidan como hubs clave de talento, liderando el ranking de ciudades latinoamericanas con mayor número de profesionales contratados para trabajar para el exterior, mientras que Córdoba también se posiciona dentro del top 10 regional.