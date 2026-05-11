Makro: cómo postularse online y qué experiencia piden para entrar a trabajar

Makro mantiene abiertas sus búsquedas laborales en varias provincias y ofrece oportunidades en distintos sectores de la compañía

Desde su desembarco en el país a fines de los años 80, Makro logró consolidarse como uno de los principales jugadores del segmento mayorista en Argentina. La compañía abrió su primera sucursal en Olivos en 1988 y, desde entonces, construyó una red que hoy alcanza las 24 tiendas distribuidas en 10 provincias, con una propuesta basada en variedad, precios competitivos y abastecimiento para distintos tipos de clientes.

A lo largo de su expansión, la firma también fortaleció su estructura operativa con la adquisición de Roberto Basualdo S.A. en 2009, incorporando mayor capacidad logística y presencia en el interior del país.

En ese contexto de crecimiento sostenido, Makro mantiene una demanda constante de personal para sus sucursales y centros de operación, por lo que entender cómo postularse online y qué tipo de experiencia laboral se requiere para ingresar es clave para quienes buscan trabajo en este rubro.

Makro: cómo postularse online

Existen varios métodos para enviar CV a Makro. Una de las formas consiste en ingresar a su página web, en la sección "Somos Makro" y luego en "Trabajá con nosotros". Luego se debe hacer clic en "Búsquedas activas" para ver los puestos laborales que la empresa busca cubrir.

Al momento de redactar la presente nota, una de las búsquedas actuales es la de un auxiliar de verdulería en el Makro de San Martín. Las principales responsabilidades son:

Armado de góndola

Rotación de mercadería

Armado de góndola

Rotación de mercadería

Cambios de precios

Limpieza y orden del sector

Desde la empresa resaltan que se valorará a aquellos candidatos con experiencia previa en el área. Otro de los puestos publicados es el de un auxiliar de carnicería en Ituzaingó. Entre los requisitos solicitan:

Experiencia en el oficio de Carnicería

Secundario graduado

Capacidad en atención al cliente

Con respecto a los beneficios destacan:

Comedor en planta

Descuento en las compras en sus Tiendas

Estacionamiento gratuito en la tienda

Día de cumpleaños libre

Por otra parte, en puestos de mayor jerarquía, el contrato es con Cencosud, firma que agrupa a los supermercados Jumbo, Disco y Vea, como el canal mayorista Makro, entre otras compañías.

Uno de los puestos que buscan cubrir es el de un analista de legales para su equipo. Dentro de las responsabilidades del puesto se encuentran:

Elaborar y negociar contratos comerciales

Seguir litigios civiles y comerciales trabajando con los departamentos interesados y asesores externos

Seguir y contestar cartas documentos y reclamos extrajudiciales.

Revisar, analizar y seguir actas de inspección

Gestionar reclamos en Defensa del Consumidor

En cuanto a los requisitos, requieren que el postulante esté graduado en derecho, tenga experiencia de al menos 5 años en puestos similares y domine el Paquete Office. Asimismo, el dominio del idioma inglés es una habilidad valorada por la empresa, pero no excluyente.

En cuanto a los beneficios, desde Makro destacan:

Desarrollarse profesionalmente

Cobertura médica Swiss Medical Plan Premium para el trabajador y su grupo familiar primario

Viernes Flex para empezar antes el fin de semana

5 días extra de descanso al año, además de las vacaciones, para que el trabajador tenga más tiempo de ocio

Día libre de cumpleaños para celebrarlo de la forma que prefiera

Refrigerio y almuerzo incluido

Descuentos exclusivos en los supermercados de la empresa y en Easy

Soft Landing por maternidad para acompañar a las trabajadoras en el inicio de esa nueva etapa

Licencia extendida por paternidad, adopción o subrogación, porque creen en la igualdad y el tiempo en familia

El trabajo es bajo modalidad híbrida, ya que son 4 días presencial